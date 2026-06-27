‘Towns of Blooms’ guidebook inilunsad ng UPLB

Inilunsad ng University of the Philippines Los Baños ang guidebook na “Towns of Blooms: Floral Heritage of Philippine Tourism Destinations” bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-63 anibersaryo ng UPLB Makiling Botanic Gardens (MBG) noong Hunyo 24, 2026 sa MBG Pavilion.
Pinangunahan ni For. Roberto P. Cereno, dating direktor ng Makiling Center for Mountain Ecosystems (MCME) na nangangasiwa sa MBG, ang aklat ay nagsusuri sa ugnayan ng mga pangalan ng mga bayan sa Pilipinas at ng mga halamang likas na matatagpuan sa mga ito.
Sa pamamagitan ng isang alternatibong lente, ipinakikita ng guidebook kung paanong ang mga katutubong pamayanan ay nagbigay ng pangalan sa kanilang mga lugar batay sa mga halamang nagsilbing pinagkukunan ng pagkain, gamot, kabuhayan, at mahahalagang palatandaan sa kanilang kapaligiran.
Tampok dito ang 101 lungsod at munisipalidad at 8 probinsya sa Pilipinas at tinalakay ang kanilang “5As”: Attractions, Activities, Accommodation, Amenities, at Accessibility.
Bahagi ang guidebook ng UPLB Promoting Agroforest Stewardship & Ecological Observations (PASEO), isang inisyatiba na naglalayong palalimin ang kamalayan sa ugnayan ng kalikasan, kultura, at pamana ng mga pamayanan, habang isinusulong ang pangangalaga sa biodiversity at napapanatiling turismo sa Pilipinas.
Sinaksihan ang paglulunsad ng mga kalahok ng “Multi-species Conservation Planning Workshop for Threatened Philippine Trees” na dinaluhan ng mga eksperto at tagapagtaguyod ng konserbasyon ng mga nanganganib na punongkahoy sa bansa. Ilan sa mga kalahok ay kontribyutor din ng guidebook.
Pinamunuan ang workshop ng Botanic Gardens Conservation International (BGCI), katuwang ang Department of Environment and Natural Resources-Bioiversity Management Bureau (DENR-BMB), Conservation Planning Specialist Group, Fondation Franklinia, at UPLB.