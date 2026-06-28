Maligaya sa kanyang tagumpay at serbisyo: Transferee nagtapos bilang pinaka-unang summa ng UPLB IABE

Ulat ni Lynard James Lappay
T2 o Transferee 2 ang tawag sa mga estudyanteng lumipat mula sa ibang unibersidad o kolehiyo at pumasa sa proseso ng internal transfer o admission sa UP. Ito ang pinagdaanan ni Grace Maligaya.
“Ako, takot talaga ako nung una. Takot ako na pag nalaman ng mga kaklase ko na transferee ako, mamaliitin nila ako. May ganoon akong fear….”
Madalas ikabit sa mga transferee ang salitang “delayed” at iba pang negatibong naratibo kumpara sa mga direktang na-admit sa pamamagitan ng UPCAT. Gayunman, sa likod ng stereotype o stigma sa mga UPCAT non-passer, mayroon silang malalim na kuwento tungkol sa pangarap, pagpupursigi, at pag-asa.
“Pero yun nga, nung nagpasukan na, ang score ko sa first ever quiz ko sa UP, zero!”
Ngunit noong 2024, sa kabila ng mga hamong ito, pinatunayan ni Maligaya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng makasaysayan niyang pagtatapos bilang kauna-unahang summa cum laude ng kursong BS Agricultural and Biosystems Engineering sa UPLB-CEAT Institute of Agricultural and Biosystems Engineering (IABE).
Kinilala ng IABE Class of 2024 ang Land and Water Resources Engineering major na may kabuuang GWA na 1.1968, na siya ring pinakamataas sa buong kasaysayan ng IABE.
Kuwento ni Maligaya, pinilit lamang siya ng kanyang ate na mag-UPCAT dahil ang kanyang tatay at ate ay parehong produkto ng UPLB.
Bata pa lamang siya, malayo na sa isip niya ang pangarap na makapag-UP. Ang kanyang ate kasi ay isang “achiever,” aniya, na tila laging nakaugat ang kahusayan: valedictorian mula elementarya hanggang maging cum laude sa UPLB Engineering.
“Parang nung bata ako, lagi na akong nape-pressure,” pag-amin niya.
Kahit na bunso, madalas na naikukumpara siya sa kaniyang ate dahil magkasunod lamang sila sa magkakapatid. Kadalasan ay naging guro rin niya ang mga naging guro ng kanyang ate mula elementarya. Ang tanong na hindi nawawala, ayon sa kanya, ay: “Bakit yung ate mo, ang galing-galing, tali-talino?”
“Ayoko na mag-UP kasi nga, parang gano’n na naman, magiging cycle ko. Ayaw ko talaga ng pressure noong time na yun. Hanggang sa wala akong ginawa na kahit ano [na paghahanda]. Tapos yun, lahat ng kinuha ko, engineering, gano’n. [Nung] lumabas yung result, ayon, bagsak ako,” paliwanag niya.
Nang makapag-enroll siya sa isang unibersidad sa Santa Cruz, aminado siyang may bahagi ng kaniyang sarili na tila may hinahanap pa. Bukod pa rito, naging hamon din sa kanya ang mahabang biyahe, pagod, at paninibago, na nagsilbing motibasyon niya upang lumipat sa UPLB.
“Sa Calamba, uwian ako. Nahihirapan din ako maghabol kasi minsan may mga biglaang klase. So, nahihirapan akong mag-catch up kapag magbibiyahe ka ng malayo.”
Pangalawang semestre na noong A.Y. 2019–2020 nang makapasok si Maligaya sa UPLB.
“Sugal talaga. Pero kailangan kong subukan,” aniya.
Hangad niya talagang kumuha ng programang engineering, kaya mula Mechanical Engineering ay tumungo siya sa Agricultural and Biosystems Engineering, ang tanging programang tumatanggap ng T2 sa buong CEAT.
Lagay ng T2 sa UPLB
Ayon sa datos ng UPLB Office of the University Registrar (OUR), umabot sa 1,187 ang kabuuang bilang ng mga transferee mula A.Y. 2020–2025 sa unang semestre, na nagpapakita ng pabago-bagong trend sa nakalipas na limang taon.
Noong A.Y. 2022–2023 naitala ang pinakamataas na bilang ng tinanggap na transferee.
Kapansin-pansin na nagsimula ang pagtaas ng datos sa 135 na tinanggap noong unang semestre ng A.Y. 2020–2021, na bumaba sa 62 sa ikalawang semestre. Muling umangat ito sa 196 noong unang semestre ng A.Y. 2021–2022, at pagkatapos ay bumagsak muli sa 77 sa ikalawang semestre.
Ayon kay Prof. Margarita Paterno, University Registrar ng UPLB, ang pabago-bagong trend na ito ay nakadepende sa kung ilan ang tinatanggap ng bawat unit o kolehiyo ng UPLB.
“Well, it’s hard to say din kasi based on the data, ‘yan yung preference ng mga units. How many they’re willing to accept, or they can accept, based on [the] number of applicants. Minsan may lumalabas na preferences talaga. But there’s no outright, kasi depende yan sa year eh.”
Mula A.Y. 2020–2021 hanggang 2022–2023, naitala ang kapansin-pansing mataas na bilang ng mga T2, bagay na maaaring may kaugnayan sa mga nagsarang kolehiyo at unibersidad noong pandemya.
Bagama’t walang eksaktong datos, pahayag ni CHED Chair Prospero De Vera noong 2020 sa Inquirer: “…schools have informed CHED that they will be closing down for good, since the enrollment turnout was really low. The parents and students are afraid…”
Ngunit malinaw rin ang pagbaba ng bilang ng T2 sa unti-unting pagbabalik ng face-to-face classes matapos ang A.Y. 2022–2023.
Nagkaroon ng 53 porsiyentong pagbaba sa bilang ng mga tinanggap na transferees sa pagitan ng A.Y. 2022–2023 at 2023–2024, kung kailan nagsimula nang ipatupad ang class model sa UPLB na may mas maraming face-to-face classes.
Paliwanag ni Paterno, posibleng nakita ng mga estudyante ang oportunidad ng online classes upang makapasok sa UP dahil hindi na nila kailangang bumiyahe papunta sa campus.
“Pero now with face-to-face, nakita namin din yung iba sinasabi na they cannot afford to study here because yan yung may expenses din. Kahit free tuition, they still are not able — they don’t have the financial resources to study here in UPLB.”
Ang mababang bilang naman tuwing ikalawang semestre, ayon kay Paterno, ay natural lamang.
“…kasi usually yung mga yun, they study for a year dun sa kabilang university and that’s when they get to meet the minimum of 33 academic units, and of course you want to transfer as early as possible.”
Dahilan din nito ang hamon ng misaligned academic calendar sa ibang unibersidad o kolehiyo.
“Kasi if they miss the deadline, I mean, if halimbawa, yung term sa kanilang university will end sometime around yung deadline natin for submission of applications and they don’t get to submit their requirements, then ano, mahirap minsan,” ayon kay Paterno.
Kinakailangan ding kumpleto ang lahat ng requirements at grades sa lahat ng kurso dahil ito ang magiging batayan sa pagkuwenta ng kabuuang GWA ng isang T2 applicant.
“So yan yung medyo constraints. Sometimes we advise them, if you don’t think you’re going to make the deadline… So kung nag-overlap, let’s say, continuing yung semester… Hindi puwede yung, halimbawa, nag-enroll sila for mid-year and then nag-apply sila. We [would also] need the grades for mid-year.”
Ito rin ang naging dahilan kung bakit sa ikalawang semestre lamang nakalipat si Maligaya sa UPLB.
“Noong transfer ako, nalate naman yung requirements ko. So, hindi siya abot para sa first semester ng UP,” paliwanag niya. “Parang hoping na lang talaga ako na makakapasa ako. Nag-wait ako, tumigil ako ng isang sem.”
Ang isa pang nakikitang dahilan sa bilang ng natatanggap na transferees kada programa ay ang limitasyon sa resources at slots ng mga kolehiyo sa UPLB.
“You cannot simply admit everybody… Yung mga transferees natin from outside UP will also be taking the same course. Also yung resources din ng unit. They only can have additional students. So we actually consult with the units on how many they are willing to accept,” pahayag ni Paterno.
Ayon pa sa datos ng OUR, makikita na mula A.Y. 2020 hanggang unang semestre ng A.Y. 2025, ang BS Development Communication at BS Human Ecology ang nanguna sa listahan ng mga programang may pinakamataas at halos magkapantay na bilang ng T2.
Sumunod dito ang BS Agriculture, DVM, at BA Communication Arts. Ang mga kursong tulad ng BS Forestry, BA Sociology, at BS Nutrition naman ay may bilang na nasa pagitan ng 50 at 75.
Nasa hulihan naman ng listahan ang mga programang may kaugnayan sa agham at matematika.
Paliwanag ni Paterno, “You might notice na walang accepted sa Engineering, kasi as a policy sa kanila, they won’t be accepting T2 applicants, except for Agricultural and Biosystems Engineering. …yung ibang units [naman] they let us know that they won’t be accepting transferees for this semester.”
Bukas at inklusibong UPLB
Bagama’t bumaba ang bilang ng mga T2, ipinakikita pa rin nito na may mga estudyanteng patuloy na sumusubok na makapasok sa UP at matupad ang pangarap na makapagtapos dito.
Sa kabila ng mga hamon tulad ng limitadong slots, misaligned calendar, gastusin sa pag-aaral, at negatibong persepsyon, para kay Maligaya, ipinakikita ng mga T2 ang katatagan at kagustuhang makapasok sa unibersidad.
“I’m proud kasi antapang din. Kasi if hindi enough yung courage mo, talaga magba-back out ka talaga eh, sa fear mo pa lang sa umpisa. Iba talaga,” pahayag niya.
Para kay Maligaya, maraming dahilan kung bakit hindi nakapapasa sa UPCAT ang isang estudyante.
“I mean, hindi kasi yung UPCAT [ang] magde-define kung ano yung capacity mo as a person eh,” aniya. “Pero hindi porket kasi hindi ka nakapasa ng UPCAT ay bobo ka na.”
“Pag nasa UP ka na, after ng ilang sem na same na kayo ng tinuturo sa inyo… ng mga references, makikita mo na mag-e-excel ka rin,” dagdag niya.
Naniniwala siyang hindi “bagsak” ang tamang termino para sa mga hindi nakapasok sa UPCAT. Binigyang-diin din ito ni Paterno.
“It’s not a matter of passing. It’s just a matter of getting in,” aniya, dahil sa napakataas na kompetisyon sa admission process.
Paliwanag pa niya, “…it doesn’t mean na dahil hindi ka qualified. It’s just that… baka ang dami talagang nag-apply for the same degree program.”
Ayon kay Paterno, may mga valedictorian sa mga nakaraang graduating class na hindi naging “outright” UPCAT qualifiers; ang ilan ay nakapasok bilang appellants o transferees.
“I think that would be enough proof na it doesn’t really mean that you’re not good enough,” dagdag niya.
Ang pagkakaroon ng Transferee Admission Program ay isa sa mga paraan ng UPLB upang maging mas inklusibo at makapagbigay ng pagkakataon sa mga estudyanteng nagnanais mag-aral sa UP.
“Well, the fact that, like you said, you’re wondering bakit nag-aaccept pa tayo ng second sem. So it’s essentially to give everybody a chance… Since every sem naman mayroong admission,” paliwanag ni Paterno.
Ito ay patunay kung paano binubuksan ng UPLB ang mga pintuan nito para sa mga estudyanteng nagmula sa iba’t ibang pinagmulan, may kani-kaniyang pangarap, at determinadong ipaglaban ang mga ito.
Mga alternatibong admission process sa UP
May partikular na requirements na kailangang isumite ang mga aplikante sa proseso ng transfer sa UPLB.
Ibinahagi ni Paterno na bago maipasa ang aplikasyon ng transferees sa mga unit o kolehiyo, ang paunang pamantayan ay ang pagkakaroon ng hindi bababa sa 33 academic units at GWA na 2.0 o mas mataas.
“Screening lang ‘yan,” paliwanag niya, dahil bawat unit ay may sarili nitong karagdagang requirements.
“…it can be stricter than the 2.0 or better. They might have certain requirements… but we’re not aware what those are. Depende din talaga sa unit,” dagdag ni Paterno.
Samantala, bukod sa UPCAT at transfer admission, mayroon pang ibang paraan upang makapasok sa UP, kabilang ang mga programang nakabatay sa talento, athletic ability, o specialized academic tracks.
Sa UPLB, ang mga Associate Programs ay mga dalawang taong kurso na nagsisilbing alternatibong daan para sa mga hindi nakapasok sa regular na bachelor’s degree programs.
Karaniwang ino-offer ito bilang ladderized programs, na maaaring ituloy sa bachelor’s degree kapag natugunan ang mga kinakailangang requirements.
Ang Associate of Science in Forestry, na dating Certificate in Forestry, ang kauna-unahang associate program ng UPLB. Nasundan ito ng Associate in Arts in Entrepreneurship, Associate in Arts in Sports Studies, at Associate of Science in Development Communication.
Kamakailan lamang, nakuha rin ng UPLB ang pag-apruba para sa Bachelor of Sports Science program at Varsity Athletics Admission System (VAAS), na inangkop mula sa UP Diliman.
Ayon sa University of the Philippines, ang VAAS ay nagbibigay ng oportunidad sa mga natatanging aplikante na makapag-aral sa UP kahit hindi nila nakuha o naipasa ang UPCAT.
Samantala, mayroon ding Talent Determination Test sa UP Diliman para sa mga aplikanteng may potensyal sa sining, musika, at malikhaing pagsulat.
Maligaya sa kanyang tagumpay at serbisyo
Hindi naging madali para kay Maligaya ang landas tungo sa tagumpay.
“Naiiyak talaga ako, wala, hindi ko talaga alam gagawin ko… parang nahihiya ako, gano’n. Kasi parang dapat, tapos na,” aniya nang magtapos ang kanyang mga kaibigan.
Dagdag pa niya, “…parang magsisimula na sila ng panibagong buhay. Tapos ako, andito pa rin ako nag-aaral, nagsasaulo pa rin ako ng ENSCI formula…”
Gayunman, ginamit niya ito bilang lakas upang magpatuloy.
“…mas pinili ko na lang tumingin sa brighter side. Kasi parang feeling ko magkakaiba naman kami ng direction sa buhay talaga na tinatahak eh. So possible talaga na magkakaiba kami ng dulo, ng finish line,” pahayag niya.
Bago siya pumasok sa UPLB, inamin niyang nakaramdam siya ng matinding pressure at pangamba.
“Dun pa lang, sa thought pa lang na yun, hindi ko talaga naisip na magla-laude ako… kasi nga alam ko sobrang hirap sa UP.”
Si Maligaya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa School of Environmental Science and Management bilang Project Technical Assistant. Kabilang sa kanyang proyekto ang pag-aaral ng water quality ng Laguna Lake at mga polisiya para sa pangangalaga nito.
Malapit ang proyektong ito sa kanya.
“Kasi… yung tatay ko ay dating mangingisda sa Laguna Lake. Parang doon niya kami binuhay… gets ko yung hirap,” ani Maligaya habang naluluha.
Bitbit niya ang mga aral mula sa unibersidad upang makapaglingkod sa mga magsasaka at mangingisda.
“Yung puso, yung stand mo sa nangyayari sa paligid mo. And for me, ayun yung pinakamahalaga na ina-apply natin as an engineer for our country.”
Para sa mga susunod na T2, normal lamang ang makaramdam ng takot at pagdadalawang-isip.
“Kasi lahat yun magiging worth it,” paliwanag niya.
Ipinakikita ng karanasan ni Maligaya at ng datos na maraming daan patungo sa pangarap. Sa bawat T2 na tumatahak patungong UPLB, dala nila ang kuwento hindi lamang ng paglipat ng paaralan kundi ng mga pagkakataong maaaring mabuksan sa kanilang pagdating. Sa UP, nananatiling may pintong bukas para sa mga naghahangad na makapasok.