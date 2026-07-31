UPCAT passers tumaas ngayong 2026

Ulat Mary Jhudiel Rose Esquibel, Joannarose Obdosantos, Jhonadelle Patriarca
Ayon sa datos ng resulta ng UPCAT para sa AY 2026-2027, tumaas ang bilang ng mga nakapasa matapos lumabas ang resulta noong ika- 22 ng Abril, 2026. Matatandaan na ginanap ang pagsusulit noong ika- 2 at 3 ng Agosto sa nakaraang taong 2025. Mula sa 135,236 na aplikante noong UPCAT 2025, mayroong 17,996 bilang na pumasa, samantalang tumaas sa 147,437 ang mga aplikante sa kasalukuyang taon ng UPCAT, na may 18,350 bilang na pumasa. Ito ay ayon sa opisyal na datos ng University of the Philippines noong 2025 at 2026.
Ayon din sa opisyal na datos ng unibersidad, tumaas ang UPCAT qualifiers na galing sa pampublikong paaralan ngayong taon. Para sa taong 2026, pinakamataas na porsyento ang itinala para sa pampublikong paaralan na may 57.1%. Noong UPCAT 2025, itinala ang pinakababa mula sa 3 sunod-sunod at kasalukuyang mga taon na may 55%, at sa UPCAT 2024 naman ay may 56.3%.
Ayon pa rin sa University of the Philippines noong 2025 at ngayong 2026, nangunguna ang NCR sa mga lugar na may pinakamataas na porsyento ng UPCAT qualifiers na 30.33%. Pumapangalawa ang CALABARZON na may 19.07% at pangatlo dito ang Central Luzon na may 10.85%. Nasa 0.26% ang mga qualifier na nasa iba pang bahagi ng mundo, kung saan 0.23% ang galing sa Middle East.
Samantala, nakita ang pagtaas ng bilang ng unang henerasyon ng college student qualifiers sa nakaraang resulta ng UPCAT 2025. Mula 6.6% noong 2024, tumaas sa 13% noong 2025. Nasa 2,323 ang bilang nito sa mga nakapasa ng UPCAT 2026, samantalang 21.45% naman nagmula sa mga tahanan na may gross annual income na P200,000 o maliit pa. Ito ay ayon sa University of the Philippines noong 2025 at ngayong 2026.
Mga sanggunian:
Jamilla, P. (2026, April 24). More than 18,000 qualify for 2026 admission to UP, qualifiers from public schools rise to 57.1% from 55% last year. University of the Philippines. https://up.edu.ph/more-than-18000-qualify-for-2026-admission-to-up-qualifiers-from-public-schools-rise-to-57-1-from-55-last-year/
Dabu, F. (2025, April 25). UPCAT results show higher number of qualifiers from public schools; UP hikes support for incoming first-year students. University of the Philippines. https://up.edu.ph/upcat-results-show-higher-number-of-qualifiers-from-public-schools-up-hikes-support-for-incoming-first-year-students/