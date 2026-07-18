4Ps ng Tuntungin-Putho natuto ng abot-kaya, masustansyang pagluluto

Ulat ni Mico Diaz
Mahigit 50 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa Barangay Tuntungin-Putho, Los Baños, Laguna ang lumahok sa nutrition seminar na “PANatag na Kalusugan: Mula sa Kalikasan Tungo sa Hapagkainan” na isinagawa ng Philippine Association of Nutrition – Alpha Omega Chapter (PAN-AO) noong Hulyo 18, 2026.
Isinagawa ang programa bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Nutrition Month 2026 na may temang “Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan!” Layunin nitong mapalawak ang kaalaman ng mga 4Ps beneficiaries sa paghahanda ng masustansya at abot-kayang pagkain gamit ang mga pamamaraang makakalikasan.
Ang proyekto ay partikular na nakatuon sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa nasabing barangay, lalo na sa mga kasapi ng pamilyang may tungkuling maghanda ng pagkain.
Sa kabila ng tulong mula sa gobyerno, patuloy pa ring nahaharap ang mga nasabing pamilya sa limitadong badyet at kakulangan sa sapat na suplay ng pagkain.
Sa pamamagitan ng aktibidad, hangad ng PAN-AO na matukoy ang mga pamilyang nangangailangan ng dagdag na atensyon, mapalawak ang kaalaman sa tamang pagbabadyet ng pagkain at wastong pamamahala sa basura, at maipakilala ang mga masustansyang recipe na angkop sa nagbabagong klima.
Nagbahagi si Geneses Laurate, isang registered Nutrition-Dietitian at Teaching Associate sa University of the Philippines Los Baños (UPLB), ang matalinong pagbabadyet at pag-iwas sa pag-aaksaya ay nakatitipid sa gastusin, nakapagdaragdag ng sustansya, at nakatutulong din sa pangangalaga ng kalikasan.
“Kapag wais sa badyet, wais din sa nutrisyon,” aniya.
Binigyang diin naman ni Nikka Mae San Pablo, isa ring registered Nutrition-Dietitian ng DSWD Walang Gutom Kitchen, ang maayos na pagpaplano, paggamit ng lokal at napapanahong sangkap, at pagdaragdag ng gulay ay daan sa abot-kaya at makakalikasan na hapagkainan.
Tampok din ang live cooking demo na nagturo ng masustansya, abot-kaya, at makakalikasan na mga putahe.