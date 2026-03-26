Walkathon para sa kalikasan, isinagawa sa UPLB

Ulat ni Nicole G. Legaspi
Inilunsad ng UPLB College of Forestry and Natural Resources (CFNR) ang “Hakbang Luntian 2026” noong Lunes, Marso 23, upang ipagdiwang ang International Day of Forests. Ang three-kilometer walkathon na ito ay naglalayong makalikom ng pondo upang mabigyan ng scholarship ang mga natatanging estudyante ng BS Forestry. Dagdag pa rito, ang iba pang pondo na makukuha ay mapupunta sa conservation program activities ng kolehiyo.
“This is a fund raising activity, pero it’s just a kickoff project. Kumbaga simula lang ito, and the main objective is ‘yung proceeds [will be allocated] for the scholarship fund for the students ng BS Forestry, and some of it ay para sa ating mga conservation program activities,” saad ni Lerma Maldia, direktor ng Makiling Center for Mountain Ecosystems (MCME) at isang faculty member ng CFNR.
Dagdag pa rito, ibinahagi sa aktibidad na ito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng International Day of Forests.
“Napakahalaga nito sapagkat para sa kamalayan at aksyon, tayo ay naniniwala na may responsibilidad tayo bilang tagapangalaga ng ating kagubatan at ating kalikasan,” ani Adrian Tulod, co-chair ng Resource Generation Committee.
Iisang lakbayin, iisang tunguhin
Ayon naman sa mga kalahok ng aktibidad, ang kanilang motibasyon sa pagsali ay upang suportahan ang fund-raising efforts ng kolehiyo.
“Kasi nagra-run kami, so since for a cause siya, for us, okay lang sa amin,” kuwento ng isang kalahok na hindi piniling ibahagi ang kaniyang pangalan.
“Maraming ways to conserve. So conservation in a way na yung mga resources, hindi sila nade-deplete pero p’wede mo siyang gamitin, so mayro’ng ways din kumbaga na na-u-utilize natin sila, and at the same time ay ‘yung mga resources ay hindi sila nawawala o nauubos. So, parang kumbaga gumagamit ka pa rin, pero in a sustainable way,” paliwanag ng isang kalahok na pinili ring hindi magbigay ng pangalan.
Hindi rin nagpahuling makisali sa walkathon ang tatay na si Edison Ticzon na mula pa sa Calamba, Laguna. Ayon sa kanya, makatutulong ang mga aktibidad na tulad nito sa pagpapalakas ng kaniyang katawan at sa kaniyang unti-unting pag-recover mula sa pagkaka-stroke.
Ang mga susunod pang hakbang
Umaasa ang mga nag-organisa ng Hakbang Luntian 2026 na mas mapalawak pa ang sakop ng ganitong aktibidad at makapanghikayat pa ng mas maraming kalahok.
“Maging annual at mas mahabang paghahanda at mas maraming kalahok. Gayundin, mas maraming tumugon sa hamon sa pangangalaga sa kalikasan,” pahayag ni Tulod.
“Kickoff activity palang ito ng CFNR, madaming nakaplano, nakahanay. Of course, halimbawa, sa alumni homecoming, we are looking for another activity na kasama nito na ang layunin ay makalikom ng pondo dahil need natin ng malaking halaga for students, we would like to share kung anong kailangan ng students,” wika naman ni Maldia.
Dagdag pa niya, sinusubukan na ng kanilang samahan na mag-isip at maglatag ng mas sustenableng pagkukuhanan ng pondo para sa kapakanan ng mga estudyante at ng kalikasan.
Karugtong din nito ang responsableng pagpapasya kung paano gagamitin ang kanilang resources—isa sa mga mahahalagang aral na pabaon din ng Hakbang Luntian 2026, na nag-iwan ng mga paalalang “be part of something bigger” at “take purposeful steps.”