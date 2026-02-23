War of our Fathers Exhibit, tampok sa 81st LB Liberation

Ulat nina Maegan Abigail Punzalan at Tyron Bandong
Inilunsad ang War of Our Fathers Exhibit bilang paggunita sa ika-81 anibersaryo ng Liberation of the Los Baños Internment Camp nitong Pebrero 23, 2026 sa Municipal Government of Los Baños Activity Area. Layunin nitong parangalan ang kabayanihan at sakripisyo sa likod ng pagpapalaya sa mga sibilyang bilanggo sa Los Baños. Bukas ang exhibit sa publiko hanggang Marso 6.
Tampok dito ang mahahalagang yugto ng kasaysayan noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, kabilang ang dramatikong paglaya ng 2,147 sibilyang bilanggo na ikinulong noon sa Agricultural School campus—na ngayon ay kilala bilang University of the Philippines Los Baños (UPLB)—na ginawang Japanese internment camp noong 1945. Ang operasyong ito ay kinilala sa kasaysayan bilang “The Raid of Los Baños.”
Pagkatapos ay nagkaroon ng programa sa UPLB Charles Fuller Baker Memorial Hall kung saan matatagpuan ang Philippine Historical Marker bilang paggunita sa Raid.
Ang programa ay dinaluhan din ng mga beteranong sundalo.
“Before, it is a sign of suffering but today it is a monument,” ani David Ingles mula sa Descendants of Hunters ROTC Guerillas Inc.
Isa rin sa naging tampok ng programa ang paggawad ng pagkilala kay Veteran Sofia G. Tidon, 100 taong gulang, bilang isang buhay na saksi at patunay sa makasaysayang pagpapalaya sa Los Baños Internment Camp.
Pinangunahan ang aktibidad ng Municipal Government of Los Baños, katuwang ang University of the Philippines Los Baños, Philippine Veterans Bank, at Philippine Veterans Affairs Office of Los Baños.