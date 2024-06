LB Gayla Night gaganapin ngayong Hunyo 23

Ulat ni Kristia Reodica

Bilang pagdiriwang ng Pride Month, gaganapin ang LB Gayla Night sa ika-23 ng Hunyo 2024 sa Los Baños Centro Mall Convention Center.

May temang “Time to Wear Your Pride!”, ito ay bukas sa mga miyembro ng LGBTQ+ community ng Los Baños at kanilang allies. Layunin nitong isulong ang kanilang karapatang pantao at kilalanin ang kanilang mga natatanging miyembro.

Sa selebrasyong ito, magkakaroon ng mga talakayan hinggil sa SOGIE at HIV Awareness Campaign.

Ang LB Gayla Night ay handog ng Municipal Government of Los Baños, sa pangunguna ni Mayor Anthony “Ton” Genuino, at sa tulong ng Gender and Development Office of Los Baños at ng Opisina ni Councilor Leren Mae M. Bautista, na nagpasimula nito noong 2023. Layunin nitong iparamdam ang mataas na respeto at pagpapahalaga sa karapatan ng bawat isang indibidwal, anuman ang kanilang kasarian o identidad.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na Facebook page na Gender and Development Office – Los Baños.

Samantala ay gaganapin din sa Hunyo 23 ang Southern Tagalog Pride March sa Carabao Park ng University of the Philippines Los Baños, 1:00 PM.