46 na magkasintahan, nagpalitan ng sumpaan sa Kasalang Bayan 2026 sa Calauan

Ulat nina Nian Calabia, Marcus Acuna, Frankie Ciolo, Margruz Liberato, Aly Palacio, at Juzel Perfecio
Isinagawa ang Kasalang Bayan 2026 sa Municipal Conference Hall sa Calauan, Laguna noong Pebrero 28 bilang isang inisyatibong naglalayong gawing legal ang pagsasama ng mga magkasintahan sa bayan. | Kuha ni Frankie Ciolo.
CALAUAN, LAGUNA — Ipinagdiwang ng 46 na magkasintahan ang kanilang pag-iisang dibdib sa ginanap na Kasalang Bayan 2026 noong Pebrero 28 sa Municipal Conference Hall, Barangay Kanluran.
Ang Kasalang Bayan ay isang programa na inorganisa ng Pamahalaang Bayan ng Calauan katuwang ang Local Civil Registrar’s Office. Ang programang ito ay isang inisyatibo ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga magkasintahang may mahigit limang taong pagsasama o gustong magpakasal ngunit kapos sa pinansyal na kakayahan.
Ayon kay Dario Escarez, local civil registrar at head organizer ng programa, taon-taong isinasagawa ang Kasalang Bayan at karaniwang ginaganap tuwing buwan ng Pebrero bilang isang regular na aktibidad. Layunin nitong matulungan ang mga magkasintahan na magkaroon ng legal na dokumento bilang katunayan ng kanilang pagsasama, na mahalaga hindi lamang para sa kanila kundi para rin sa kanilang mga magiging anak.
Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng maayos na pagrerehistro ng kasal sapagkat isa itong basehan sa lahat ng uri ng legal na transaksyon.
“Napakaimportante dahil unang una ito ay pinagbabasehan ng datos. Ikalawa, sa lahat ng ari-arian kailangan ng marriage contract para masabing binasbasan ng Panginoon o ng authorities,” aniya.
Isa sa mga karaniwang hamon ng mga aplikante ang kakulangan sa pinansyal na kakayahan, lalo na sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento. Gayunpaman, sinabi ni Escarez na wala namang naging problema sa panig ng mga organizer at ipinaubaya ng Punong Bayan sa kanilang tanggapan ang pagpapatupad ng programa.
Dagdag pa niya, layunin ng kanilang opisina na mas mahikayat pa ang maraming magkasintahan sa mga susunod na Kasalang Bayan.
“Mag-e-encourage pa kami ng mas maraming ikakasal. Hindi lang munisipyo ang magbebenefit dito kundi yung mismong mga willing magpakasal,” paliwanag niya.
Kabilang sa mga lumahok ngayong taon sina Jhomark at Manilyn Jaron na halos 15 taon nang magkasintahan bago tuluyang nagpakasal. Para sa kanila, malaking bagay ang pagkakataong magkaroon ng Libreng Kasal upang maging legal ang kanilang pagsasama matapos ang matagal na panahon.
Ayon sa mag-asawa, simple lang ang kanilang paghahanda para sa araw ng kasal. Kabilang na rito ang mga balidong papeles na PSA birth certificate, valid ID, at pagdalo ng mga nakatakdang seminar. Anila, malaking kaginhawaan din na ang iba pang mga detalye ng seremonya ay sagot na ng pamahalaang bayan.
“Maganda po kasi naikasal kami nang ganito, kahit simple lang. Kasi ‘pag sa simbahan naman, ganoon din naman po ang gagastusin, kaya dito na lang po kami sa mas tipid,” ani Manilyn.
Nag-iwan din ng mensahe si Escarez para sa mga bagong kasal at sa mga hindi pa kasal.
“Ang pamahalaang bayan ay laging may kasalang bayan. Kung hindi February, meron pa sa October kung papayag po ang ating butihing punongbayan. Samantalahin po natin dahil may bagong catering, presentation, at mga designs,” aniya.
Sa huli, hinikayat ng mga bagong kasal ang iba pang magkasintahan na samantalahin ang programa upang maging legal ang kanilang pagsasama at maranasan ang isang makabuluhang pagdiriwang ng pag-ibig.
Para sa mga Lagunenseng interesadong sumali sa susunod na Kasalang Bayan, maaaring bisitahin ang Facebook page ng kani-kanilang lokal na pamahalaang bayan para sa karagdagang impormasyon.