Radyo bilang sandata sa fake news, tinalakay sa UPLB CDC seminar

Ulat nina Jean Kaye Verzo at Chloe Karylle Sumo
Binigyang-diin ang community radio bilang sandata laban sa maling impormasyon sa isang seminar na ginanap noong Pebrero 27, 2026 sa UPLB College of Development Communication (CDC) sa pangunguna ng Department of Development Broadcasting and Telecommunication (DDBT).
Pinamagatang “From Rumor to Reality: Combating Disinformation through Community Radio in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM),” ang seminar ay inanayayahan tagapagsalita si Prof. Sorhaila L. Latip-Yusoph, PhD, direktor ng Office of Information, Press and Publication ng Mindanao State University (MSU) Marawi. Tinalakay niya ang epekto ng disimpormasyon sa rehiyon nila, kabilang ang karanasan noong Siege of Marawi.
Ayon sa kanya, nakaapekto ang kakulangan sa beripikadong impormasyon noong 2017 sa emosyon at kilos ng publiko. Binanggit din ang programang “S’bang Ka Marawi,” na inilunsad noong Hunyo 2017 bilang direktang daluyan ng impormasyon para sa mga internally displaced persons.
Tinalakay rin ang patuloy na hamon sa media landscape ng BARMM, gaya ng mahinang beripikasyon ng impormasyon at paglaganap ng hindi nasasalang nilalaman sa social media. Binigyang-linaw na mahalaga ang community radio bilang daluyan ng beripikado at kontekstuwalisadong impormasyon, lalo na sa mga lugar na may limitadong akses sa ibang midya. Ipinakilala rin ang balangkas na Identify, Analyze, at Combat bilang gabay sa pagharap sa disimpormasyon sa antas-komunidad.
Sa open forum, inusisa kung paano natutukoy kung alin sa mga impormasyong lumabas noong panahon ng Marawi Siege ang mapagkakatiwalaan.
Tugon ng tagapagsalita, kailangang suriin ang pinagmulan ng mga ulat at tiyakin ang wastong beripikasyon bago ito ipakalat, lalo na sa panahon ng krisis. Aniya, ang maingat na pagtukoy sa source ng balita ay nakatutulong upang maiwasan ang paglala ng takot at kalituhan.
Sa pambungad na mensahe, binigyang-diin ni Assoc. Prof. Edmund G. Centeno, Dekano ng UPLB CDC, ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng komunidad laban sa disimpormasyon at ang papel ng midya sa pagpapalakas ng mapanuring mamamayan.
Sa pangwakas na pananalita, nagpasalamat si Asst. Prof. Lester P. Ordan, tagapangulo ng DDBT, sa tagapagsalita, mga katuwang na institusyon, at mga dumalo, at hinikayat ang pagpapatuloy ng pagsusulong ng katotohanan at responsableng paggamit ng midya.
Dumalo sa seminar ang iba’t ibang kolehiyo, unibersidad, at mataas na paaralan mula sa Laguna, habang nakiisa rin ang iba pang institusyon mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng Facebook Live at sa on-air broadcast ng DXMU-FM ng Central Mindanao University.
