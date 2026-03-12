‘ Anti-Corruption and For Good Governance’ Fun Run, nagtipon ng halos 200 kalahok sa San Pablo

Ulat nina Juzel Perfecio, Marcus Acuña, at Frankie Ciolo
SAN PABLO CITY, LAGUNA — Halos 200 katao mula sa iba’t ibang sektor ng lungsod ang nakiisa sa isang anti-corruption fun run na inilunsad ng San Pablo Ayaw sa Korapsyon (SAPAK) noong ika-7 ng Marso, 2026.
Ayon kay Lito Aquino, kasalukuyang Presidente ng SAPAK, layunin ng aktibidad na ipagpatuloy ang kanilang kampanya para sa isang malinaw, malinis, at tapat na pamahalaan sa pamamagitan ng malikhaing paraan ng protesta.
“Ang main objective po ay pagpatuloy ang kampanya laban sa korupsyon. Kaya po ang aming theme o aming pinaka-tema ay Run Against Corruption,” aniya.
Ipinaliwanag niya na pinili nilang magsagawa ng fun run matapos ang serye ng kanilang lingguhang noise barrage upang makahikayat ng mas maraming kalahok sa kanilang adbokasiya, kasabay ang pagsulong ng kalusugan at aktibong pamumuhay ng mga mamamayan.
Lumahok sa protesta ang mga residente ng lungsod ng San Pablo at karatig lugar, kabilang ang mga kabataan, atleta, at iba pang mamamayan na nais ipahayag ang kanilang paninindigan laban sa korapsyon.
Isa sa mga kalahok si Clark Jensen Alejo na nagsasabing naengganyo siyang sumali dahil sa mismong minumungkahi ng aktibidad. Para sa kanya, mahalaga ang mga aktibidad tulad ng fun run dahil nagiging paraan ito upang maipahayag ng mga mamamayan ang kanilang paninindigan at maparating ang kanilang saloobin sa malikhaing paraan.
“Para din po… matamaan din po yung mga nasa taas, no? Kasi po mamamayang Pilipino niyo na po yung nagpapatakbo ng mga ganitong event eh. Which is about po sa kanila, against po sa kanila [mga politiko]” ani Clark.
Para naman kay Bruce Christian Esguerra, isang atleta mula sa Laguna State Polytechnic University (LSPU) San Pablo, naging pagkakataon ang fun run upang pagsamahin ang personal na layunin sa pagtakbo at ang pakikiisa sa isang adbokasiyang panlipunan.
Ibinahagi naman ni Isabella De Guzman, isa pang kalahok, na naanyayahan siyang sumali matapos makita ang mga tarpaulin ng SAPAK sa tapat ng kanilang simbahan, at dahil din sa mga kasalukuyang isyung kinakaharap ng bansa.
“Parang it’s time din naman para maki-participate ako sa ganitong klaseng activity,” aniya.
Para sa kanya, ang adbokasiya laban sa korapsyon ay may malaking kinalaman sa pagbibigay boses sa mga sektor ng lipunan na kadalasang hindi nariring.
Napansin din ni Isabella ang presensya ng maraming kabataan sa naturang aktibidad. Ayon sa kaniya, mahalaga ito upang maagang mamulat ang kabataan sa mga isyung panlipunan at mahikayat silang maging mas aktibo sa komunidad.
“Natuwa ako kasi maraming kids. Kahit hindi pa sila voters, mas nagiging aware na sila sa mga current events,” saad ni Isabella.
Sa pamamagitan ng naturang fun run, umaasa ang mga organizers at mga kalahok na patuloy na mahihikayat ang mas maraming mamamayan na maging aktibo sa pagsulong ng transparency, accountability, at mabuting pamamahala ng gobyerno.
Para sa mga susunod na aktibidad ng San Pablo Ayaw sa Korapsyon (SAPAK), maaari silang bisitahin sa kanilang opisyal na Facebook page: SAPAK – San Pablo Ayaw Sa Korapsyon.