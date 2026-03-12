Detergent-making training, isinagawa sa Barangay Baybayin, Los Baños

Ulat ni Kyanna Leila Rimonte
Nagsagawa ang Barangay Baybayin, Los Baños, Laguna, katuwang ang Committee on Livelihood at interns mula sa Occidental Mindoro State College (OMSC), ng “Empowering Communities: Detergent-Making Livelihood Training,” kung saan itinuro sa mga residente ang paggawa ng liquid detergent na maaari nilang gamitin sa pang-araw-araw o kaya naman ay gawing panimulang negosyo noong Lunes, Marso 11, sa kanilang Barangay Hall.
Sa naturang training, itinuro sa mga kalahok ang tamang proseso at formulation ng paggawa ng detergent—kabilang ang mga sangkap, kung saan maaaring makabili ng murang kagamitan, at ang tinatayang kikitain kada bote.
“Naniniwala kami na ang paggawa ng detergent ay isang praktikal na livelihood dahil madali itong gawin at maaari itong maging dagdag na kita para sa mga pamilya ng Barangay Baybayin,” wika ni Merlita Rallos, chair ng Committee on Livelihood.
Bukod sa mga hakbang sa paggawa ng detergent at wastong paghahalo at paghahanda ng produkto, napag-usapan din sa programa ang posibleng panimulang kapital batay sa karanasan ng ilang mga kalahok na nakasubok nang gumawa at magbenta ng detergent.
Ayon sa mga kalahok, ang mga natutuhan nila mula sa livelihood training ay maaaring gamitin sa pang-araw-araw na pangangailangan sa bahay upang makatipid o magsilbing maliit na dagdag na pagkakakitaan sa kanilang komunidad.
“Naghahanap ako ng iba pang pagkakakitaan, o kung hindi man ay puwedeng panggamit sa bahay kaya malaking katipiran din ito kung ako mismo ang gagawa,” kuwento ni Gemma Cangao, 57 taong gulang at isa sa mga kalahok sa training.
Gayundin, ibinahagi ni Michael Marifosqui, 53 taong gulang, na makatutulong ang ganitong kaalaman sa pang-araw-araw niyang pamumuhay.
“Matututo ka para sa ikabubuhay mo. Kapag natuto ako nito, puwede kong ibenta, [at] para sa amin din sa bahay, para sa pang-araw-araw,” aniya.
Paliwanag ni Rallos, mahalaga rin sa kanila na masigurong magagamit nang matagalan ng mga kalahok ang kanilang natutuhan at nasimulan sa livelihood training.
“Umaasa kami na ang mga natutuhan ng mga kalahok sa training na ito ay magagamit nila hindi lamang para sa sariling pangangailangan kundi bilang panimulang hakbang sa maliit na negosyo,” paliwanag ni Rallos.
Mga hamon
Gayunpaman, isa sa mga pangunahing hamon sa pagpapatuloy ng mga ganitong programa ay ang kakulangan sa pondo.
Sa kasalukuyan, ang pondo para sa mga livelihood training ay kinukuha mula sa Barangay Gender and Development (GAD) fund, na nagsisilbing suporta sa mga programang naglalayong mapabuti ang kabuhayan ng mga residente.
Ayon kay Rallos, kahit may kakulangan sa pondo, patuloy sila sa paghahanap ng paraan upang maipagpatuloy ang ganitong mga livelihood training para sa mga residente.
Dagdag pa rito, nagsisilbi ring hamon sa kanila ang hindi paglahok ng ilang mga residente dahil hindi agad nila nakikita ang direktang benepisyo ng livelihood training, gaya ng potensyal na dagdag kita o pagtitipid sa gastos sa bahay.
Aminado rin si Punong Barangay Conrado Lanuzo na isa sa mga hamon ng programa ay ang pagbebenta ng mga nagawang produkto. Upang matugunan ito, nagsasagawa ang barangay ng house-to-house na pagtitinda upang mas mapalawak ang merkado ng mga produkto sa komunidad.
Samantala, inaasahan naman ng barangay at ng komite na makapaglunsad ng iba pang livelihood trainings sa mga susunod na buwan, kabilang ang meat processing, bagaman wala pang pinal na petsa kung kailan ito gaganapin.
Iminungkahi rin ng Punong Barangay na bisitahin ng publiko ang kanilang Facebook page upang manatiling updated sa mga susunod pang livelihood training at programa.