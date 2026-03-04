CAFS-UPLB, ipinagdiriwang ang ika-117 anibersaryo

Ulat ni Cristine Edhyb Palma
Nagsimula na ang isang linggong selebrasyon ng Kolehiyo ng Agrikultura at Agham Pampagkain (College of Agriculture and Food Science) para sa ika-117 anibersaryo ng pagkakatatag ng institusyon.
Sa temang SARI-YAMANG BUHAY: Kasaysayan, Kasalukuyan, Kinabukasan, sesentro ang selebrasyon sa ambag ng kolehiyo upang matugunan ang mga isyu na may kaugnayan sa sektor ng agrikultura, partikular sa national food security.
Ang UPLB CAFS ang kauna-unahang kolehiyo ng unibersidad nang magsimula ito bilang UP College of Agriculture noong 1909. Isinagawa ang mga unang klase sa pamantasan sa isang bahagi ng barangay Timugan, Los Baños, na ngayo’y kilala na bilang Pook Pinagtatagan.
Kabilang sa mga programa para sa anibersaryo ang mga sumusunod:
- CAFS Agri-Bioresources Exhibition and Agricultural Innovations Fair, mula ika-3 hanggang ika-8 ng Marso sa Senior’s Social Garden
- THE PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTISTS, ika-5 ng Marso sa National Crop Protection Center (NCPC) Auditorium, Agricultural and Life Sciences Complex, CAFS, UPLB
- PAS Stories: Celebrating 115 Years of Legacy and Charting Future Horizons
- Commemoration Day, ika-6 ng Marso sa Pook Pinagtatagan Brgy. Bambang, Los Banos, Laguna
- CAFS Recognition Day, ika-6 ng Marso sa Charles Fuller Baker Hall
- 1st AgricultuRUN: Traversing Fields Between Academe and Industry, ika-7 ng Marso sa UPLB Academic Heritage Monument and Carabao Park
Inaanyayahan ng CAFS ang lahat na makibahagi sa kanilang selebrasyon. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang kanilang Facebook page.