Pagbabakuna, binigyang-diin sa HPV forum ng UPLB

Ulat nina Saarah Papa at Janzen Razal
“HPV is silent, but we should not be.”
Ito ang mariing babala ni Dr. Natasha Ann R. Esteban-Ipac, isang Adolescent Specialist, upang basagin ang katahimikan sa likod ng Human Papillomavirus (HPV), ang itinuturing na “silent killer” na sanhi ng cervical cancer.
Sa ginanap na forum na “HPV 101” noong Marso 4 sa UPLB ICOPED, binigyang-diin na ang pagbabakuna ang pinakamabisang sandata upang mapigilan ang pagkalat ng virus bago pa ito maging nakamamatay na sakit.
Ang seminar, na inorganisa ng UPLB Gender Center at Health Promotion Program ng UP Manila, bilang bahagi ng National Women’s Month, ay nakatuon sa pagpapataas ng vaccination rate sa mga kababaihang edad siyam pataas.
Ayon kay Dr. Esteban-Ipac, bagaman hindi lahat ng strain ng HPV ay nagdudulot ng kanser, ang mga agresibong uri nito ay maaaring manatili sa katawan nang walang sintomas hanggang sa huli na ang lahat.
“Ang bakuna ay hindi lamang proteksyon; ito ay pagliligtas ng buhay,” ani Ms. Danika Joy Bardelosa, RMT, MPH, na isa rin sa mga tagapagsalita. Ipinaliwanag niya na ang kanilang proyekto ay nakatutok sa pagbuwag sa mga hadlang sa impormasyon upang mas maging accessible ang mga vaccination program sa mga komunidad. Layon nitong masiguro na ang mga kabataan ay mabakunahan sa tamang panahon bago pa man sila malantad sa virus.
Dinaluhan ang aktibidad ng mga estudyante mula sa UPLB na nagsilbing mga bagong tagapagsulong ng kalusugan. Sa pagtatapos ng programa, hinikayat ng UPLB Gender Center ang mga kalahok na huwag hayaang manatiling “silent” ang banta ng HPV.
Sa halip, dapat umanong maging maingay ang bawat isa sa pagpapakalat ng katotohanan na ang cervical cancer ay maiiwasan sa pamamagitan ng tamang impormasyon at maagang pagbabakuna.