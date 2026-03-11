Klase sa Laguna, hindi apektado ng flexible work arrangement ng DepEd

Ulat ni Hannah Reyn Magbanwa
Nilinaw ng Department of Education (DepEd) Schools Division Office (SDO) ng Laguna na mananatiling regular ang pasok at klase sa mga paaralan sa lalawigan sa kabila ng pagpapatupad ng flexible work arrangement sa ilang tanggapan ng ahensya bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya ng pamahalaan.
Sa ginanap na Division Management Committee (MANCOM) meeting noong ika-10 ng Marso, ipinaliwanag ni Dr. Editha M. Atendido, Schools Division Superintendent (SDS) na para lamang sa central, regional, at division offices ng DepEd ang ipinatutupad na four-day on-site work arrangement mula Lunes hanggang Huwebes at work-from-home tuwing Biyernes.
“Mayroon na lang tayong dalawang linggo bago matapos ang school year kaya kinakailangang naroroon ang mga guro at kawani sa kani-kanilang paaralan para sa paghahanda sa mga end-of-school-year activities,” ani Dr. Atendido.
Ayon sa kanya, hindi sakop ng flexible work arrangement ang mga paaralan. Mahalaga aniyang ipagpatuloy ang normal na iskedyul ng klase upang matiyak na walang maaantalang gawain ang mga mag-aaral lalo na at nalalapit na ang pagtatapos ng kasalukuyang taong panuruan.
Alinsunod sa ipinatupad ng DepEd Memorandum No. 18 s. 2026, na pinamagatang “Implementation of Energy Conservation Protocols and Flexible Work Arrangements in the Department of Education Pursuant to Memorandum Circular No. 114”, inaatasan ang mga paaralan na mabawasan ng 10 hanggang 20 porsyento ang kanilang konsumo ng kuryente at krudo.
Dagdag pa rito, hinikayat din ni Dr. Atendido ang mga district supervisor, mga paaralan, at tanggapan na magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya.
“So tayo, nakikita kasi natin, kahit extend natin yung time parang lalo tayong di makaka-save ng kuryente. Kasi mag-extend din yung time na mag-use ng ating electricity, especially ang ating air conditioning,” pagtaliwas naman niya sa compressed 4-day minimum work kung saan magtatrabaho ang mga opisina sa mas pinahabang oras sa apat na araw.
Kabilang sa mga rekomendasyon ang pagpapanatili ng setting ng air-conditioning sa humigit-kumulang 24°C hanggang 25°C, pag-activate ng sleep settings ng mga kagamitan sa opisina, at pagpatay sa mga ilaw at elektronikong hindi kinakailangan lalo na tuwing break at pagkatapos ng oras ng trabaho.
Samantala, ibinahagi naman ni Dr. Soledad Villanueva, Public School District Supervisor (PSDS) ng DepEd Los Baños, Laguna Sub-office na isa sa mga nakikitang pangmatagalang solusyon sa mataas na gastusin sa kuryente ng mga paaralan ay ang paggamit ng solar energy.
“Alam naming medyo mahal ang solar, pero malaking tulong ito sa pangmatagalan,” pahayag ni Dr. Villanueva.
Batay sa paunang pagtataya ng distrito, umaabot sa hindi bababa sa ₱350,000 ang halaga ng paglalagay ng solar power system, depende sa laki at kapasidad nito. Kasalukuyang pinag-uusapan sa local school board ng Los Baños ang posibilidad ng paglalagay ng solar panels sa mga paaralan sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan.
Ayon pa kay Dr. Villanueva, umaabot sa halos kalahating milyong piso ang gastusin sa kuryente ng ilang paaralan, kaya maaaring makatulong ang solar power upang mabawasan ang gastos sa hinaharap.
Matatandaan na bahagi ng pambansang hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang paggamit ng enerhiya sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo ang pagpapatupad ng flexible work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan.
Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa ilalim ng Memorandum Circular No. 114, s. 2026 na may pamagat na “Directing All Government Agencies and Instrumentalities to Strictly Adopt Energy Conservation Protocols,” na naglalayong maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot ng tensyong geopolitikal sa iba’t ibang bahagi ng mundo.
Sa ilalim ng patakaran, ipinatutupad ng DepEd ang mga protocol sa pagtitipid ng enerhiya sa mga tanggapan nito, kabilang ang pagbabawas ng paggamit ng kuryente at gasolina sa mga operasyon ng ahensya.