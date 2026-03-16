Groundbreaking ng UPLB 4PH, isinagawa sa Paciano Rizal, Bay, Laguna

Ulat ni Joseph Calapine
Pinangunahan nina Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Ramon Aliling at University of the Philippines (UP) System President Angelo Jimenez ang groundbreaking ceremony para sa itatayong housing project kasama ang University of the Philippines Los Baños (UPLB) noong Marso 6, 2026 sa Paciano Rizal, Bay, Laguna.
Ang UPLB rental housing project ay itatayo sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino (4PH) Program. Inaasahang magkakaroon ng dalawang five-storey residential building para sa mga low-income UPLB personnel, at estudyante.
Binigyang-diin ni Jimenez ang kahalagahan ng mga housing projects bilang bahagi ng layunin na magkaroon ng “uniform standard” sa mga unibersidad kung saan ang mga empleyado at propesor ay patas na nabibigyan ng mga serbisyong gaya ng pabahay.
Sa kanyang talumpati, binigyang-pansin niya kung gaano kahalaga na maisama ang mga informal settler families sa housing project. Ayon sa kanya, ang pagbibigay ng pabahay sa kanila ay pagbibigay rin ng oportunidad upang mas mapabuti ang kanilang buhay.
“We have to consider our ISFs (Informal Settler Families) as human beings like us,” dagdag ni Jimenez.
Ayon kay UPLB Chancellor Jose V. Camacho Jr., magandang balita para sa kanya na makabilang ang mga estudyante upang makinabang sa pabahay bunsod na rin ng kakulangan ng dormitoryo sa loob ng campus.
Ang pagsusulong ng housing project ay tumagal lamang ng dalawang buwan ayon kay DHSUD Director for the 4PH Program Engr. Paul Ray Hong. Ayon kay Hong, napili ang unibersidad dahil sa kakulangan ng pabahay. Higit apat na dekada na rin ang huling proyekto ng pabahay sa UPLB.
“Hopefully this quarter or in the second quarter ay makapag-start na tayo sa construction ng project,” dagdag ni Hong.
Bilang suporta, dinaluhan ang groundbreaking ceremony ni dating UP President at National Scientist Emil Q. Javier kasama ang ilan pang matataas na opisyales ng DHSUD at mga opisyales ng UPLB administration na sina Vice Chancellor for Academic Affairs Agham C. Cuevas, Vice Chancellor for Academic Affairs Atty. Eric Paul D. Peralta, Vice Chancellor for Administration Rolando T. Bello, Vice Chancellor for Planning and Development Rossana Marie C. Amongo, at Vice Chancellor for Innovation and Enterprise Management Haerold Dean Z. Layaoen.