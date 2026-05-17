IACM 2026: Paglaban sa HIV Stigma sa komunidad

Ulat ni Miguel Ledesma
Ginugunita ngayong araw ng International AIDS Candlelight Memorial (IACM) 2026 ang tinatayang 44.1 milyong katao na pumanaw dahil sa HIV-AIDS mula nang magsimulang magtala ang World Health Organization (WHO) noong dekada 1980.
Unang sumikat ang slogan na “Silence = Death” noong 1986 sa kasagsagan ng pandaigdigang krisis sa HIV-AIDS bilang protesta sa umano’y kakulangan ng agarang pagtugon ng administrasyong Reagan sa Estados Unidos sa lumalalang pandemya.
Ngayong taon, dala ng IACM 2026 ang temang “Light the Legacy. Remember. Advance. Act.” upang gunitain ang mga nasawi dahil sa AIDS at ipagpatuloy ang pagsusulong ng kamalayan laban sa stigma at diskriminasyon sa mga people living with HIV (PLHIV).
Alamin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng HIV sa bansa, kasaysayan nito, at mga lugar kung saan maaaring magpa-test, magpakonsulta, at makatanggap ng suporta at serbisyong pangkalusugan.
