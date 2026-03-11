Kababaihan para sa hortikultura isinulong sa Los Baños 55th flower, garden show

Ulat nina Yzza Samantha Bamba at Alicia Banasihan
Binigyang-diin ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagsusulong sa pangangalaga sa kalikasan at hortikultura sa ika-55 na Los Baños Flower and Garden Show sa University of the Philippines Open University (UPOU) mula Pebrero 26 hanggang Marso 8, 2026.
Ayon kay UPOU Chancellor Joane V. Serrano, isa sa mga layunin ng garden show ang pagpapakita ng kahalagahan ng kababaihan sa hortikultura, agrikultura, at pangangalaga sa kalikasan.
“It linked environmental sustainability with the active role of women in horticulture, agriculture, and community work, and helped frame the show not only as a public event, but as a space for learning, advocacy, and community engagement,” ani Chancellor Seranno sa ginanap na opening program ng Flower and Garden Show.
Sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan, binigyang pugay rin ng programa ang kababaihang nagpapatuloy sa paglago ng komunidad sa hortikultura.
Ayon sa UPOU Faculty of Management and Development Studies (FMDS), “Behind every thriving garden are women who nurture, sustain, and lead, often quietly, always steadily.” Anila, ang dedikasyon ng kababaihan ang sentro sa patuloy na paglago ng mga komunidad at paglinang hindi lamang ng mga halaman, kundi pati ng kabuhayan/kaalaman at pangangalaga sa kalikasan.
Pinangunahan ng Los Baños Horticulture Society, Inc. (LBHSI) at UPOU FMDS ang taunang garden show. Ngayong taon, nagsilbi itong plataporma hindi lamang para sa pagpapakita ng paglago ng mga halaman, kundi para na rin sa edukasyon, pagpapahalaga sa kababaihan, at pakikipag-ugnayan sa komunidad.
Idinaos sa unang araw ang ribbon-cutting ceremony sa UPOU Community Hub, pati na ang mga plant exhibits mula sa mga merchant-members ng LBHSI.
Bilang bahagi ng garden show, nagsagawa rin ang UPOU FMDS ng seminar series na tumalakay sa iba’t ibang paksa tungkol sa paghahalaman at sustainable crop production. Kabilang sa mga seminar ang “Vanilla Farming the Natural Way” ni Ms. Sheena Fideli noong Marso 3, “Basics and Applications of Hydroponics Crop Production” ni Dr. Eureka Teresa Ocampo noong Marso 4, at “Permaculture Gardening” ni Dr. Jabez Joshua Flores noong Marso 6.
Naging bukas para sa publiko ang mga seminar at ang buong flower and garden show upang hikayatin ang mas maraming miyembro ng komunidad na makibahagi sa pagtataguyod ng sustainability, kaalaman sa paghahalaman, at pagbibigay-pugay sa kalikasan at kababaihan.