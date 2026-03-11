Ika-117 taon ng Unibersidad ng Pilipinas Los Baños, ginunita sa Pook Pinagtatagan

Ulat ni Hermione Sumiran
Ginunita ang ika-117 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Unibersidad ng Pilipinas Los Baños (UPLB) noong Marso 6, 2026 sa Pook Pinagtatagan, Brgy. Timugan, Los Baños, Laguna.
Ang selebrasyon ngayong taon ay may temang “Rooted in Honor, Growing in Sustainability: UPLB advancing the SDGs for Excellence in the Service of the Nation.” Pinangunahan ng College of Human Ecology (CHE) ang programa.
Ayon kay Dr. Jennifer Marie S. Amparo, dekano ng CHE, binibigyang-diin ng tema ngayong taon ang malalim na ugnayan ng pamantasan sa kasaysayan nito at ang patuloy nitong pagsusulong ng Sustainable Development Goals (SDGs).
“Ang isang pamantasan ay hindi lamang itinatayo ng mga gusali. Ito ay binubuo ng mga taong nagkakaisa, ng mga komunidad na nagtutulungan, at [ng] pangarap na sama-samang pinagtataguyod,” ayon kay Dean Amparo.
Nagbigay rin ng kaniyang mensahe si Chancellor Jose V. Camacho. Aniya, mahalaga ang papel ng UPLB sa pagpapatuloy ng serbisyo, hindi lamang sa pamantasan, kundi para sa kapakanan ng ating bayan.
“Sana ang lahat ng pangyayaring ito ay magsilbing inspirasyon at maging pundasyon ng ating pagbibigay-lingkod para sa ating bansa na walang iniisip kung hindi ang kapakanan ng ating estudyante at [ng] ating bansa,” ayon kay Chancellor Camacho.
Kasabay ng pagdiriwang ng National Women’s Month ngayong Marso, nagbigay pagkilala rin ang programa sa mga kababaihan na nagpakita ng mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng UPLB.
Dumalo rin sa naturang pagtitipon si Los Baños Mayor Neil Andrew Nocon na alumnus rin ng UPLB.
Katuwang ng CHE sa paghahanda sa pagdiriwang na ito ang iba pang sektor ng pamantasan, kabilang ang College of Agriculture and Food Science at Institute of Plant Breeding, para sa isinagawang planting sa pagtatapos ng programa.
Dinaluhan ang programa ng mga opisyal ng UPLB, kabilang sina Vice Chancellor for Academic Affairs Agham C. Cuevas, Vice Chancellor for Community Affairs Eric Paul D. Peralta, Vice Chancellor for Planning and Development Rossana Marie C. Amongo, Vice Chancellor for Innovation and Enterprise Management Haerold Dean Z. Layaoen at mga dekano mula sa iba’t ibang kolehiyo sa unibersidad.