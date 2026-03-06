KAKAI-Bae: Pagbubukas ng Women’s Month Celebration ng Bay, Laguna

Ulat ni Princess Brillo
Sinimulan na ng bayan ng Bay, Laguna ang kanilang selebrasyon para sa buwan ng kababaihan ngayong Biyernes, ika-6 ng Marso 2026. Isinagawa ang opening ceremony sa tapat ng Maitim Elementary School kaninang umaga kasama ang iba’t ibang organisasyon at mga paaralan. Sinundan naman ito ng Advocacy Walk na pinangunahan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan at iba’t ibang organisasyon gaya ng Federation of Bay Senior Citizens Association, Solo Parents of Bay, at Bayeñas na kinatawan ng bawat barangay.
Tampok sa parada ang mga kasali sa Gandang Buntis Bayeñas 2026 na gaganapin sa ika-18 ng Marso na sasabay sa Buntis Congress. Ang Ginang Bayeñas 2026 ay magkakaroon naman ng Grand Coronation Night sa ika-20 ng Marso 2026 na gaganapin Bay Municipal Hall kung saan unang unang ginanap ang Indakan Showdown ng mga barangay.
Dumalo rin sa opening program si Gob. Sol Aragones at nagbigay ng kanyang pahayag tungkol sa pagbubukas ng Women’s Month Celebration.
“Wala na raw papantay sa pagmamahal ng isang babae. Tayong mga babae, tayong mga ina, hindi na baleng tayo ang magsakripisyo basta masaya ang pamilya.”, ani ni Gob. Aragones.
Binigyang pansin din ng gobernador ang mga programang makatutulong sa mga mamamayan ng Laguna at nagpasalamat sa mga dumalo at sumuporta sa selebrasyon. Kasabay rin ng opening parade at Indakan Sa Kalye ang Job Fair na inisyatibo ng Public Employment Service Office o PESO bay at Philippine Commission on Women o PCW.
Ayon kay Jurin Mercado, isang intern sa Tourism Office ng Bay Municipal Hall, taon-taon daw ang pagdiriwang ng Women’s Month sa kanilang bayan. Para kay Mercado, ang layunin ng kaganapang ito ay ipakita na pinahahalagahan ang mga kababaihan at ang kanilang mga karapatan. Para rin daw ito aniya sa inclusivity ng kababaihan at equality ng lahat ng kasarian.
Ayon naman kay Andrea Pajarillaga, isang empleyado ng Bay Municipal Hall, idinaraos ang Women’s Month para magkaroon ng boses ang mga kababaihan. Ito rin ay para maipamalas sa lahat ng mamamayang babae na mayroon silang karapatan, na kaya nilang tumayo at maging isang matatag na babae, na kaya ring gawin ang lahat.
Malaki rin ang naging suporta ng mga residente mula parada hanggang sa matapos ang programa. Malakas din ang panawagan ng mga opisyal at mga mamamayan ng Bay tungkol sa sama-samang pagsulong ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa karapatan ng kababaihan, kalakip ang patuloy na pagtataguyod ng isang mas inklusibo at makatarungang lipunan para sa lahat.
Samantala, ilan pa sa mga magiging aktibidad ngayong buwan ng mga kababaihan sa bayan ng Bay ang mga sumusunod:
- Medical Mission and Wellness Day (Marso 10, 2026)
- Advocacy Campaign “GADtoKnow: Women’s Rights and Gender-Based Violence” (Marso 13, 2026)
- Paranga; sa Ntatanging Kababaihan at Awarding of winners: “Her Story Matters: Every Woman Has a Story Worth Telling (Marso 20, 2026)