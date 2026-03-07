Kesong puti, ibinida bilang patok na pang-negosyo sa UPLB techno-demo

Ulat ni Neil Gabrielle Calanog
Inilunsad ng UPLB College of Agriculture and Food Science (CAFS), katuwang ang Dairy Training and Research Institute (DTRI), ang “Techno-Demo on Kesong Puti: Pang-Ulam, Pang Meryenda, Pang Negosyo,” na tampok ang pagluluto ng iba’t ibang pagkain gamit ang kesong puti noong Martes, Marso 5, sa Senior’s Social Garden, UPLB.
Bahagi ang techno-demo ng CAFS Agri-Bioresources Exhibition and Agricultural Innovations Fair bilang parte ng pagdiriwang ng UPLB CAFS ng kanilang 117th Foundation Week, na may temang “Sari-Yamang Buhay: Kasaysayan, Kasalukuyan, Kinabukasan.” Dinaluhan ang libreng training ng mga indibidwal mula sa iba’t ibang bahagi ng CALABARZON.
Ayon kay Ahries Reyes, head ng DTRI Processing Plant, layunin ng techno-demo na maipakilala at mapaunlad pa ang local dairy industry sa Pilipinas.
“So, isa itong paraan at least para ma-expose namin ‘yung mga, alam mo [na], ‘yung mga dairy enthusiasts o kahit ‘yung mga walang idea sa dairy. So, ito ‘yung pinakamabilis na way para ma-deliver namin sa kanila (dairy enthusiasts at ‘yung mga walang idea sa dairy) ‘yung information na ganito ang dairy industry sa Pilipinas,” paliwanag ni Reyes.
Binigyang-diin ni Reyes na ang kesong puti ang itinuturing na “mother of all cheeses,” kung saan nagsisimula ang paggawa ng iba pang uri ng keso, kaya ito ang piniling itampok sa techno-demo.
“Basically, parang alam mo ‘yun, kumpara sa [ibang] dairy products, ‘pag sinabing kesong puti, ah, ano ‘yan, talagang tatak Pinoy, tatak Los [Baños]—tatak Laguna, from Sta. Cruz,” diin ni Reyes.
Itinuro rin ni Reyes ang tamang proseso ng paggawa nito, kabilang ang wastong pag-pasteurize ng gatas. Ayon sa kanya, maaaring tumagal ng hanggang 21 araw ang kesong puti kung maayos itong mailalagay sa refrigerator.
Higit pa sa palaman
Nagbahagi rin ang DTRI ng apat na simpleng recipe na maaaring gawing pang-araw-araw na pagkain o kaya’y pagkakakitaan at hindi lamang basta pang-palaman ang kesong puti.
Kabilang sa mga ibinida at ipinatikim sa mga dumalo ang sandwich na may kesong puti, sariwang pechay, at sandwich spread; omelette na may kesong puti; Lumpiang DTRI, isang bersyon ng lumpiang shanghai na may halong kesong puti; at isang ulam na gawa sa talong, kamatis, at kesong puti. Hinikayat din ang mga dumalo na magbigay ng suhestyon para sa pangalan ng nasabing putahe kapalit ng munting premyo.
Ayon sa DTRI, maaaring gawing negosyo ang mga recipe na itinampok sa techno-demo. Sa Lumpiang DTRI, maliit lamang ang puhunan na maaaring ibenta sa halagang 10 piso bawat piraso. Namahagi rin ang DTRI ng kopya ng mga recipe sa lahat ng dumalo bilang gabay sa paggawa at pagbebenta ng mga ito.
Bidang gawang lokal
Ikinatuwa rin ng mga kalahok ang kanilang mga natutuhan mula sa techno-demo. Para kay Amanda Alcazar na mula pa sa Sta. Cruz, mahalaga ang ganitong mga training upang mas makilala pa ang mga lokal na produkto ng bansa.
“Feeling ko ‘yung ganitong event, ang importance niya sa community is… to inform the public na… mayro’n tayo na sariling product na dapat pagyamanin,” ani Alcazar.
Samantala, nakita naman ni Janet Canaco, mula pa sa Lopez, Quezon, ang benepisyo nito sa kalusugan dahil kung ikukumpara sa processed cheese ay karaniwang natural ingredients lamang ang ginagamit sa paggawa ng kesong puti kaya maaari itong maging patok sa mga bata at matatanda.
Plano rin niyang ibahagi sa kanilang bayan ang mga natutuhang proseso ng paggawa ng kesong puti, lalo na’t marami umanong mapagkukunan ng gatas ng baka sa kanilang lugar.
Iminungkahi rin ng DTRI na bisitahin ng publiko ang kanilang Facebook page para sa mga susunod pang libreng pagsasanay sa paggawa ng kesong puti at iba pang dairy products.