Kalikasan, isesentro sa 20th UP ComBroadSoc Gandingan Awards

Dinggin ang padagundong ng Gandingan para sa kalikasan!
Sa pagtindig laban sa krisis sa kalikasan, makiisa sa nalalapit na 20th UP ComBroadSoc Gandingan Awards na may temang “Pakinggan, Tinig ng Kalikasan.”
Iniimbitahan ang lahat na saksihan at kilalanin ang iba’t ibang programa at alagad ng midya na kaisa nating itinataguyod ang pagprotekta at pagpapahalaga sa kalikasan. Magkita-kita tayo sa DL Umali Hall, University of the Philippines Los Baños sa darating na ika-25 ng Abril, ika-4 ng hapon.
Maaaring bilhin ang inyong ticket online sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code sa ibaba o kaya ay pagsagot sa Google Form gamit ang sumusunod na link:
https://bit.ly/Gandingan2026Tickets
Para naman sa mga nais bumili ng physical ticket, narito ang nakatakdang schedule ng physical ticket-selling:
- NCQ Steps
April 21 – 22, 1 PM hanggang 5 PM
- DL Umali Canopy
April 23 – 24, 1 PM hanggang 5 PM
- DL Umali Lobby
April 25, 1 PM hanggang 4 PM
Gabay ang temang “Pakinggan, Tinig ng Kalikasan,” kikilalanin ng Gandingan Awards, isang programang pinangungunahan ng UP Community Broadcasters’ Society, ang iba’t ibang pambansa, lokal, at online na midya sa darating na ika-25 ng Abril 2026 sa DL Umali Hall, University of the Philippines Los Baños (UPLB).
Bilang paglulunsad sa ika-20 taon ng programa, pararangalan ng Gandingan Awards ang mga natatanging programa at alagad ng midya na nagpaalingawngaw ng mga isyu sa kalikasan at matapang na nagtanggol laban sa patuloy na pang-aabuso at pagkasira.
Mula 2007, ang UP ComBroadSoc Gandingan Awards ay isa sa pinakainaabangang student-organization-led at university-based na gawad parangal sa Pilipinas. Patuloy nitong kinikilala ang mga bukod-tanging programa, istasyon, organisasyon, at personalidad na nagtataguyod ng makabuluhang diskurso para sa kaunlaran.
Mahigit 200 nominado ang sumailalim sa masusing proseso ng pagpili na pinangungunahan ng mga eksperto. Para sa taong ito, binubuo ng mga estudyante, kaguruan, at eksperto mula sa Forestry Development Center at iba’t ibang kolehiyo sa UPLB, kabilang ang Kolehiyo ng Panggugubat at Likas na Yaman (CFNR), Kolehiyo ng Agrikultura at Agham Pampagkain (CAFS), Kolehiyo ng Agham at Sining (CAS), Kolehiyo ng Ekolohiyang Pantao (CHE), at Kolehiyo ng Komunikasyong Pangkaunlaran (CDC), ang lupon ng mga hurado.
Para sa ikalawang dekada ng programa, inihahandog ng UP ComBroadSoc Gandingan Awards ang partner community nito na Mamamayang Nagmamahal sa Pakil (MANAPAK), ang pangunahing organisasyon na aktibong tumututol sa pagtatayo ng Ahunan Dam na makaaapekto sa kabuhayan ng mga mamamayan at sisira ng kalikasan sa Pakil, Laguna.
Sa pamamagitan ng Gandingan Awards, patuloy na hinahamon ang mga alagad ng midya na pahalagahan ang makamasang pagtanaw sa pagbabalita tungo sa pag-unlad at paigtingin ang mga panawagan laban sa patuloy na lumalalang krisis sa kalikasan.
Abangan ang online ticket selling sa opisyal na Facebook page ng Gandingan Awards. Manatiling nakasubaybay sa aming opisyal na mga social media account para sa mga karagdagang impormasyon.
Like this:
Like Loading...