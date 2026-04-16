Mahigit 100 pamilya sa Purok 6B, nananatili sa evacuation center matapos ang demolisyon

Ulat ni Jemvy Grace Sedano
Mga residente ng Purok 6B, nananatili sa evacuation center matapos ang demolisyon
LOS BAÑOS, LAGUNA — Mahigit 100 pamilyang naapektuhan ng demolisyon sa Purok 6B ang pansamantalang nananatili sa mga tent sa Barangay Bambang Covered Court, kung saan patuloy nilang hinaharap ang kakulangan sa pangunahing pangangailangan at kawalan ng katiyakan sa kanilang paninirahan.
Inilipat ang mga residente sa evacuation center matapos ang demolisyon sa kanilang lugar, at ayon sa kanila, hindi na sila pinapayagang makabalik sa kanilang mga dating tahanan. Sa kasalukuyan, umaasa sila sa tulong na ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Los Baños, kabilang ang mga tent at pagkaing gaya ng bigas, noodles, at de-lata.
Karamihan sa mga apektadong pamilya ay matagal nang naninirahan sa lugar. Kabilang sa kanila ang mga may maliliit na bata, nakatatanda, at mga nasa sektor na may limitadong kakayahang pinansyal, na higit na naaapektuhan ng kasalukuyang sitwasyon.
“Napakahirap dito… kami pa ang magdadala ng tubig, pagkain, lahat,” ani Jennifer Ranses, 38, na 20 taon nang residente ng Bambang. Kakaunti lamang ang kanilang naisalbang gamit mula sa kanilang bahay, kabilang ang ilang damit ng kanyang mga anak.
Dagdag niya, lima silang nagsisiksikan sa iisang tent, kabilang ang isang sanggol, at patuloy ang kanilang paghahanap ng mas maayos na matitirhan.“Sana mabigyan kami ng maayos na tirahan… para hindi na kami mahirapan,” aniya.
Ibinahagi rin ng ilang residente ang hirap ng kanilang kalagayan sa evacuation center, partikular sa kakulangan ng sapat na suplay.
“Mahirap kasi walang sapat na tulong… bigas at pagkain lang ang naibibigay,” ani Rene Williams, na nagsabing kinakailangan pa rin nilang maghanap ng pagkakakitaan kahit nasa pansamantalang tirahan.
Dagdag pa niya, isa ring suliranin ang kakulangan sa suportang medikal, lalo na para sa mga may karamdaman, kabilang ang kanyang kondisyon matapos siyang ma-stroke.
Samantala, sinabi ni Maria Suarez, 62, na bagama’t may natatanggap silang food packs at kaunting tulong pinansyal, hindi ito sapat para sa pangmatagalang pananatili sa evacuation center. Aniya, dalawang beses lamang silang nakatanggap ng kahon ng pagkain at limitadong halaga ng tulong pinansyal.
Bukod sa kakulangan sa suplay, isa rin sa kinakaharap na suliranin ng mga residente ang kawalan ng access sa kanilang mga dating tirahan. Ayon sa kanila, isinara ang daan patungo sa Purok 6B, kaya’t hindi na nila makuha ang kanilang mga natitirang gamit.
“Hindi na kami makabalik… hindi namin alam paano kukunin ang mga gamit namin,” pahayag ni Roselyn Retes, isa sa mga apektadong residente.
Sa kasalukuyan, nananatiling malabo ang kinabukasan ng mga residente ng Purok 6B. Patuloy ang kanilang panawagan sa pamahalaan para sa isang makatao at pangmatagalang solusyon upang mawakasan na ang kanilang pagtitiis sa evacuation center.