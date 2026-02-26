Libreng family planning services para sa mga Lagunense, isinagawa sa Los Baños

Ulat nina Nian Calabia, Frankie Ciolo, Niki Marasigan, Juzel Perfecio, at Miguel Santiago
Para sa isang ina sa Los Baños, ang desisyong sumailalim sa bilateral tubal ligation (BTL) ay usapin ng kaligtasan at kinabukasan ng kanyang pamilya.
“Marami na akong anak saka high-risk na ako. Saka hindi na ako pwedeng manganak kaya kailangan na.”
Isa si Nanay M sa mga benepisyaryo ng libreng permanenteng family planning services na isinagawa noong Pebrero 25, 2026 sa Los Baños Rural Health Unit I (RHU 1). Pinangunahan ang aktibidad ng Los Baños Municipal Health Office (LBMHO) at ginanap mula alas-otso ng umaga hanggang tanghali. Suportado ang aktibidad ng Provincial Population Office of Laguna sa pakikipag-ugnayan sa DKT Philippines, sa ilalim ng Pamahalaang Panlalawigan.
Nagsimula ang pagpaparehistro ng mga interesadong kliyente noong Pebrero 2, 2026 sa Family Planning and Reproductive Health Clinic ng RHU 1. Ang mga slot ay ibinibigay sa paraang first-come, first-served.
Ayon kay Genevive Casebuena ng Provincial Population Office, nakatuon ang outreach sa mga permanenteng pamamaraan ng family planning tulad ng BTL para sa kababaihan at non-scalpel vasectomy (NSV) para sa kalalakihan. Ang mga pamamaraang ito ay para sa mga magkasintahan at mag-asawa na naabot na ang nais nilang bilang ng mga anak at hindi na nais umasa sa pansamantala o trial-and-error na mga paraan ng kontrasepsyon.
Ang bilateral tubal ligation ay isang permanenteng paraan ng kontrasepsyon kung saan pinuputol at siniselyuhan ang dalawang fallopian tubes upang maiwasan ang fertilization. Samantala, ang non-scalpel vasectomy ay pagharang sa daluyan ng semilya nang hindi naaapektuhan ang kakayahang sekswal ng lalaki.
Sa isinagawang programa sa Los Baños, kabuuang 21 kliyente ang sumailalim sa serbisyo na binuo ng 12 na kalalakihan at siyam (9) na babae. Inilarawan ni Casebuena ang bilang ng mga lalaking kalahok bilang positibong senyales na mas lumalawak ang partisipasyon ng kalalakihan sa usapin ng pagpaplano ng pamilya. Binigyang-diin niyang matagal nang pasan ng kababaihan ang pisikal na responsibilidad ng pagbubuntis, panganganak, at pag-aalaga ng anak, kaya malaking ginhawa kung ang kalalakihan ay aktibong nakikibahagi rin sa proseso.
Karaniwang umaabot sa 30 kliyente ang tinatanggap sa bawat sesiyon upang matiyak ang kalidad ng serbisyong ibinibigay dahil limitado ang mga nagsasagawa ng operasyon. Maaari pang magdagdag ng iskedyul depende sa kahilingan ng lokal na pamahalaan at sa availability ng medical team. Dumaraan ang mga kliyente sa barangay-level screening at oryentasyon bago pumirma ng consent form upang masiguro na ang kanilang desisyon ay kusang-loob at may sapat na kaalaman.
Para naman sa isa pang benepisyaryo na si Nanay V, praktikalidad ang naging pangunahing dahilan ng kanyang desisyon.
“Para hindi na masundan ang anak namin saka para safe na rin kaming mag-asawa,” aniya.
Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaang munisipal at panlalawigan, mas napapalapit sa mga pamilya sa Los Baños ang akses sa permanenteng family planning services. Patuloy ang panawagan ng mga opisyal sa mga magkasintahan na pag-usapan at pagdesisyunan nang maayos ang laki ng kanilang pamilya, dahil kapag planado ang pamilya, buong komunidad ang nakikinabang.
Para sa mga interesadong makakuha ng libreng serbisyo ng BTL o NSV, maaaring bisitahin ang RHU 1 o ang Facebook page ng LBMHO para sa karagdagang impormasyon: https://www.facebook.com/LBMHO.