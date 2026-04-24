Mga mag-iitik ng Victoria dumalo sa ‘heat stress’ seminar

Ulat ni Miguel Ledesma
Dinaluhan ng mahigit 40 na mag-iitik ang “The Third Quarter Syndrome: Init Kontrolado, Init Protektado!”, isang talakayan na ginanap sa CFLC Fishport, Brgy. San Roque, Victoria, Laguna, noong Abril 18. Inihandog ito ng UP Animal Science Society (UPASS) at ng Farmers Information Technology Services (FITS) Center, Victoria, Laguna.
Layunin ng seminar na magbigay ng kaalaman sa mga backyard na mag-iitik tungkol sa heat stress management o mga paraang maaaring gawin upang mabawasan ang epekto ng init sa kanilang mga alaga, ayon kay Jillian Alagon, punong abala mula sa UPASS.
“Mas gusto po namin silang bigyan ng kaalaman para hindi sila malugi at hindi mamatayan ng mga alagang itik, at upang mas maabot pa sila,” ani Alagon.
Sinimulan ang talakayan ni Elmer Bernardino, pangulo ng Victoria Laguna Duck Raiser and Egg Management Association, sa paglahad ng mga suliraning kinakaharap ng mga mag-iitik, kabilang ang banta ng avian flu, pagtaas ng temperatura dulot ng pagbabago ng klima, at krisis sa krudo na nagpapataas ng gastos sa produksyon. Aniya, kinakailangan na ngayong gumastos ang mga mag-iitik upang mapalamig ang kanilang mga itikan, hindi tulad ng dati na sapat ang natural na hangin.
“Kailangan ng suporta ng pamahalaan, lalo na ng lokal na pamahalaan, upang mas mahikayat ang mga nag-iitik at mapalago ang industriya,” ani Bernardino.
Tinalakay naman ni Dr. Rene Santiago, Agricultural Center Chief IV ng Bureau of Animal Industry (BAI) sa ilalim ng Department of Agriculture, ang mga paraang makatutulong upang maiwasan ang production loss o pagbaba ng pag-itlog ng mga itik. Kabilang dito ang pagpapalamig ng itikan, tulad ng pagbasa sa bubong, pag-iwas sa pagpapakain sa kasagsagan ng init ng araw, at pagtiyak na hindi nagsisiksikan ang mga itik, lalo na tuwing tag-init.
Ibinahagi rin niya ang paggamit ng Itik-Pinas, isang high-producing local breed na binuo ng Department of Science and Technology-Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development (DOST-PCAARRD), bilang paraan upang mapataas ang produksyon.
“May natutunan kami at nadagdagan ang aming kaalaman sa pag-aalaga ng itik,” ani Romeo Mendoza, isang mag-iitik mula sa Brgy. San Benito.
Samantala, nanawagan ang ilang mag-iitik ng mas malaking suporta mula sa lokal na pamahalaan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng feeds na iniuugnay nila sa krisis sa krudo, at sa kanilang pagkalugi dulot ng kompetisyon mula sa Quezon at mga probinsya sa hilagang Luzon.
“Kailangan suportahan ng LGU ang mga magsasaka, mangingisda, at mag-iitik. Kapag walang suporta, mahihirapan ang industriya,” ani Erick Estrella, na nagbabalak magtayo ng itikan.
Kinilala naman ni Emmanuel Corcuera Atas, RAgr., pinuno ng Municipal Agriculture Office (MAO) ng Victoria, ang limitadong suporta ng lokal na pamahalaan, na aniya ay nakatuon sa mga teknikal na serbisyong tulad ng mga seminar. Dagdag pa niya, karamihan sa pondo para sa sektor ng agrikultura ay nagmumula sa national at regional offices.