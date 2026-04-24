Pagtaas ng presyo ng LPG, ramdam sa mga kainan sa Los Baños

Ulat nina Jedd Abordo, Gelo Gallardo, Eron Manuel
“Dati po kasi, ‘yong sa LPG, mga around ₱870 up, to ₱900… Ngayon, nasa ₱1,470 na. [Ang] effect no’n, syempre kailangan din magtaas ng prices para lang makabawi lang sa expenses.”
Ito ang naging pahayag ni Lacar James Abesamis, may-ari ng Flames Fancy Restaurant sa Los Baños, Laguna, nang tanungin siya tungkol sa presyo ng liquified petroleum gas (LPG).
Kaya naman, napilitang magtaas ng presyo ang ilang mga kainan sa Los Baños, tulad ng Flames, dahil sa pagtaas ng presyo ng LPG.
Sa kasalukuyang datos ng Department of Energy (DOE), tinatayang lagpas ₱1,500 ang itinaas na presyo ng LPG sa Laguna ngayong Abril 2026 kumpara sa datos nito noong 2025.
Bukod pa rito, ayon sa ulat ng DOE, ang patuloy na kaguluhan sa Gitnang Silangan ay nagdudulot ng banta sa suplay ng LPG market, kung saan inaasahang labis na maapektuhan ang mga importers.
Dahil sa karamihan ng supply ng bansa ay naka depende sa importasyon ng krudo, hindi maiwasang maapektuhan ang mga lokal na negosyo sa tuwing nagkakaroon ng kakulangan sa pandaigdigang suplay na nagpapataas sa presyo ng petrolyo.
Bunga nito ay napilitan ang mga kagaya ni James na gumawa ng paraan katulad ng pagtaas ng presyo ng kanilang produkto upang mabawi ito.
Aniya, “ kinonsidera namin na magtaas na rin para makabawi rin sa expenses kasi sobrang laki po talaga ng [presyo ng] LPG kumpara noong wala pang crisis.”
Epekto ng Pagtaas ng Presyo ng LPG
Bukod sa LPG, nabanggit ni James na ang kanilang kainan ay nakadepende din sa transportasyon at utility na kumokonsumo ng diesel at gasolina.
Sa huling datos ng DOE noong Abril 10, ang average na presyo ng Kerosene, Diesel, at Gasoline (RON 95) ay naglalaro mula ₱95 hanggang ₱150.
Aniya, “Siyempre nag ga-gasolina din kami, pinang de-deliver gano’n. S’yempre dagdag expenses din yon. Tapos ngayon parang tataas pa ‘yong presyo ng kuryente”
Iisa rin ang sentimyento ni Jayvee Joy Sliva, may-ari ng Ali’s Chao Long. Ayon kay Jayvee, hindi lang ang pagtaas ng presyo ng tangke ng LPG ang pagsubok na kanilang kinakaharap kundi maging ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
“Hindi lang naman gas ang tumaas, pati mga gulay…for example iyong calamansi na ginagamit namin, iyong mga sili.” pahayag ni Jayvee.
Dagdag pa niya na bumaba ang kanilang kita bunga ng pagtaas ng presyo ng LPG, kaya kailangan nilang magtaas ng presyo ng mga paninda upang hindi sila malugi.
Dahil sa pagtaas ng presyo ng tangke ng LPG, nagpatupad na ang Ali’s Chao Long ng pagtaas ng presyo ng hanggang 10-piso sa kanilang mga produkto simula noong Abril 1.
Sa panig naman ng Flames Fancy Restaurant, nagdagdag na rin sila ng 5-piso kada produkto. Ayon kay James, hangga’t maaari sana hindi sila magtataas dahil karamihan ng kanilang customers ay mga estudyante ngunit kailangan itong gawin upang makabawi sa mga gastusin.
Aniya, “…hangga’t maaari po sana hindi kami magtataas sana kasi [most] of our customers [are] student.”
Kinakailangang Pagtitipid
Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang mga may-ari ng kainan gaya nina James at Jayvee ay napipilitan na magtipid sa pamamagitan ng iba pang mga pamamaraan.
“Mga Labuyo, maliit na lang [ang binibili]. Calamansi rin hindi na masyadong malaki para kahit papaano ay maka-less [sa gastusin],” ani Jayvee. Isa lamang ito sa maraming hakbang na kaniyang isinasagawa upang matustusan ang kanilang mga pang araw-araw na pangangailangan.
“Naisip ko na rin ‘yong paggamit ng used oil pero parang … mas mausok kase kaysa sa LPG pero iniisip [ko] kung puwede ba yun,” paliwanag ni James, na patuloy na pinag-aaralan ang posibilidad ng paggamit ng mantikang gamit pamalit sa LPG.
Dagdag pa rito ay bumili na rin siya ng electric cooker para sa kanilang tindang takoyaki upang makabawas sa pagkonsumo nila ng LPG.
Hindi lamang nakakulong ang kanilang mga pagtitipid sa paggamit ng LPG. Kabilang dito ang pagbabawas konsumo ng kuryente.
Kagaya ni Jayvee, na naging praktis na sa kanilang tindahan na hindi magbukas ng ilaw tuwing hapon upang makapag tipid sa kuryente. “Sa kuryente kasi kasama din po ‘yan, pinapatay po namin [ang] ilaw sa afternoon na dati ay hinahayaan lang,” ani Jayvee.
Panawagan ng mga Negosyo
Nitong 16 Abril, 2026, nag-isyu ng Executive Order No. 114 si Pres. Ferdinand Marcos, Jr. na pansamantalang isinuspinde ang excise tax sa LPG at kerosene sa loob ng tatlong buwan sa Pilipinas.
Ayon sa presidente, kaniyang isinuspinde ang excise tax sa LPG at kerosene upang makapagbigay tulong sa mga pamilya na nahihirapan sa gitna ng krisis.
Tinatayang nasa ₱3.36 kada kilo o halos ₱37 kada tangke nito ang mababawas sa presyo ng LPG habang nasa ₱5.60 kada litro naman ang mababawas sa kerosene.
Bagama’t may ganitong uri ng proklamasyon, hindi pa rin ito nararamdaman ng mga may-ari ng kainan na gaya nina Jayvee at James na patuloy pa rin ang pakikipagsapalaran para makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
“Parang wala, parang hindi nga ‘e kasi, gano’n pa rin naman ‘yong [presyo] ngayon sa gas”, pahayag ni James.
Bukod pa rito, nais din nila na magsagawa ang LGU ng mga hakbang gaya ng mga subsidiya o pagbababa ng mga bayarin sa pagkuha ng business permit upang mabawasan ang kanilang mga gastusin.