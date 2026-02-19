Murang anti-rabies vax handog ng bagong Los Baños ordinance

Ulat ni Tyron Bandong
Sa halagang P300-600 lamang ay makakakuha na ng bakuna kontra rabies ang mga mamamayan ng Los Baños. Ito ay sa ilalim ng Municipal Ordinance No. 2025-2452 o ang Anti-Rabies Ordinance of the Municipality of Los Baños na ipinasa ng lokal na pamahalaan noong Nobyembre 17, 2025. Nagsimula ang pagbabakuna nitong Pebrero 13 sa Rural Health Unit 1 (RHU1) sa Brgy. Timugan, ang itinakdang animal bite treatment center ng bayan.
Para sa mga residente ng Los Baños, ang unang sesyon (2 turok) ay libreng ibibigay. Ngunit, may singil na ang mga susunod na sesyon (ika-2 hanggang ika-4) na nagkakahalaga ng P300 bawat sesyon bilang bahagi ng cost recovery. P150 naman ang booster dose. Doble naman ang singil para sa mga hindi residente ng bayan. Sa kabila nito, mas mababa pa rin ito kumpara sa mga pribadong klinika na naniningil ng humigit-kumulang P1,500 bawat turok.
Dagdag pa rito, bukas ang center mula Lunes hanggang Biyernes para sa konsultasyon, ngunit gagawin ang mismong sesyon ng bakuna tuwing Martes at Biyernes lamang.
Alinsunod dito, probisyon nito ang mga pasyenteng kwalipikado sa PhilHealth na hindi na kailangang magbayad ng vaccination fee. Idagdag pa rito ang regulasyon sa mga pribadong Animal Bite Center na kailangang kumuha ng DOH accreditation sa loob ng anim na buwan at magpasa ng buwanang ulat ng mga kaso sa Municipal Health Office.
Inilatag ang ordinansang ito upang tugunan ang mandato ng RA 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007.Maglalaan ang lokal na pamahalaan ng isang milyong pisong panimulang pondo para sa operasyon nito.
Kaugnay nito, nakapagtala ang Department of Health (DOH) ng 426 na kaso noong 2024. Mula 2020 hanggang 2024, mayroong 1, 750 na indibidwal ang namatay dahil sa rabies sa bansa. Ang Central Luzon, CALABARZON at SOCSARGEN ang mga rehiyong nakapagtala ng may pinakamatataas na kaso ng rabies sa bansa.