Panukalang libreng libing para sa mahihirap na pamilya, tinalakay sa Los Baños SB

Ulat ni Rhane Leidia
LOS BAÑOS, Laguna — Inilatag sa ika-27 na regular na sesyon ng Sangguniang Bayan nitong Pebrero 16, 2026 ng Komite ng Kapakanang Panlipunan sa Sangguniang Bayan ang panukalang ordinansa para sa Free Funeral Services to Indigent Families in Los Baños.
Kabilang sa mga serbisyong iminumungkahi sa ordinansa ang libreng pag-eembalsamo, kabaong, bulaklak, water dispenser, at iba pang gastusin para sa loob ng limang araw na burol hanggang sa mismong araw ng libing.
Kung sakaling ganap na maging ordinansa ang panukala, maaaring makatanggap ng mula Php15,000 hanggang Php20,000 ang mga magiging benepisyaryo ng naturang programa.
Tinalakay rin ang ilang konsiderasyon kaugnay ng panukala, kabilang ang posibilidad ng cremation services, paglalaan ng hotline number ng Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) para sa mga emergency, tulong para sa mga pamilya na nais ibalik sa bayan ang labi ng namatay, at ang mga patakaran na maaaring sundin ng mga punerarya upang hindi masamantala ang mga pamilyang namatayan.
Sa kasalukuyan, maaaring lumapit ang mga pamilyang namatayan sa MSWDO upang humingi ng tulong pinansiyal. Mahigit 2,000 benepisyaryo ang natulungan nito mula taong 2024 hanggang 2025.
Sa ikatlong pagpupulong ng Komite kasama ang Budget Office at iba pang ahensya, inaasahan nang mailatag ang mga datos sa kabuuang tulong pinansyal na naibigay mula taon 2023 hanggang 2025. Sila rin ay humingi ng listahan ng mga serbisyong karaniwang ibinibigay ng mga punerarya. Si Konsehal Jay Rolusta ang pangunahing nagsusulong ng naturang panukalang ordinansa sa Sangguniang Bayan.