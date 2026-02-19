Bagsak presyong bigas at gulay, patuloy na hatid ng Kadiwa, BPI Los Baños

Ulat nina Lei Bacayon, Juzel Perfecio, at Ralf Reyes
Patuloy at walang takdang pagtatapos ang bentahan ng PhP 20 kada kilo ng bigas at murang gulay sa ilalim ng Kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture (DA), na kasalukuyang ginaganap sa Bureau of Plant Industry (BPI) – Los Baños Center.
Tuloy-tuloy ang bentahan ng bigas at gulay sa BPI – Los Baños Center tuwing Huwebes at Biyernes mula alas-sais ng umaga hanggang alas-onse ng tanghali. Layunin nitong mapalapit ang dekalidad at masustansyang pagkain sa mamamayang Pilipino. Ang bentahan ng bigas ay eksklusibo para sa mga senior citizen, miyembro ng 4Ps, Persons with Disability (PWD), at solo parent na hihingan lamang ng balidong ID. Samantala ay bukas para sa lahat ng mga mamimili ang mga murang gulay.
Ayon kay Florida Millanes, 65 taong gulang at residente ng Barangay Timugan, malaking tulong sa kanilang pamilya ang murang bigas kumpara sa karaniwang presyo nito na umaabot sa PhP 50 hanggang 60 kada kilo sa palengke.
Umaabot sa PhP 10 ang ibinababa ng presyo ng mga produktong binebenta sa programa kumpara sa karaniwang presyo sa palengke, ilan sa mga produktong ito ay mula sa Samahan ng Industriya ng Pag-gugulayan sa Pagsanjan (SIPAG-Pagsanjan), isang accredited farmer cooperative na aktibong kalahok sa programa.
Ayon kay Helen Dacir, assistant ng presidente sa SIPAG-Pagsanjan, ang pinakamabentang mga produkto ay ang talong, sibuyas, bawang, at pechay. Dagdag niya na mahalaga para sa kooperatiba ang patuloy na pagsubaybay sa presyo ng pamilihan gamit ang datos mula sa DA upang matiyak na nananatiling patas at abot-kaya ang kanilang mga paninda.
Unang inilunsad ang Kadiwa ng Pangulo noong ika-15 ng Setyembre 2023 bilang isang one-day event at muling ipinagpatuloy noong Mayo 2025 bilang tugon sa pangangailangan ng komunidad at sa kahilingan ng BPI na magkaroon ng patuloy na akses sa murang pagkain. Pangunahing layunin ng programa ay mapalakas ang food security sa mga matataong lugar sa bansa. Nilalayon din nito na makapagbigay ng direktang pamilihan kaugnay sa mga kooperatiba at lokal na magsasaka.
Sa kasalukuyan, nagsisilbing daan ang Kadiwa ng Pangulo para sa iba’t ibang kooperatiba na nais magbenta ng kanilang mga produkto ngunit limitado pa rin sa ngayon ang maaaring mapaunlakan ng BPI. Sa kabila nito, bukas sila sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga interesadong kooperatiba upang patuloy na mapalawak at mapa-unlad ang programa.
Para sa karagdagang detalye hinggil sa pagbili ng PhP 20 kada kilo ng bigas at murang gulay, maaaring bisitahin ang Facebook page ng BPI – Los Baños Center sa link na ito: https://www.facebook.com/bpilosbanos/?locale=tl_PH