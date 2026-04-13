Operation Tuli sa Brgy. Anos isinagawa; 55 sa 95 batang dumalo natuli

Ulat ni Hannah Sofia Jarana
LOS BAÑOS, LAGUNA — 55 batang lalaki ang sumailalim sa libreng tuli mula sa kabuuang 95 na dumalo sa taunang Operation Tuli na ginanap noong Abril 10 sa Barangay Anos Covered Court.
Sa mga natulian, 36 ay residente ng Barangay Anos, habang 19 ay mula sa mga karatig-barangay.
Ayon kay Mary Jean Torio, Barangay Health Worker ng Anos, layunin ng programa na matulungan ang mga pamilyang walang kakayahang magpatuli sa pribadong ospital.
“Ang layunin lang naman nito ay iyong mga hindi afford magpatuli sa private ay dito pumupunta dahil libre na gamot, libre tuli, at libreng serbisyo,” ani Torio.
Inaasahan ng barangay na 50 residente lamang ang matutuli, ngunit nadagdagan ang bilang dahil sa pagdagsa ng mga batang mula sa karatig-barangay tulad ng Mayondon, San Antonio, Bambang, at Batong Malake.
Ayon pa kay Torio, katuwang ng Barangay Anos ang Municipal Health Office (MHO) sa pag-oorganisa nito kung saan ang mga doktor at nurse ay nagmula. Tumulong din sa operasyon ang mga volunteer na Barangay Health Workers mula sa ibang barangay.
Binigyang-diin ni Dial de Ramos, physician at medical officer ng MHO, na ang pagtutuli ay nangangailangan ng pagkukusa ng bata.
“Ang importante kasi dito ay una willing yung bata, 11 pataas, at yung nakakaintindi how to behave,” paliwanag ni Ramos.
Nagsimula ang programa sa registration at medical screening, sinundan ng mismong pagtutuli, at nagtapos sa pagbibigay ng gamot. Limang bata ang pinapasok kada batch sa loob ng health center upang matuli, at bawat operasyon ay tumatagal ng 10 hanggang 15 minuto.
Ang mga batang edad 10 pataas ang bahagi ng programa. Kailangan din na may kasama silang magulang at may dalang kapirasong manila paper.
Isinagawa ang pagtutuli sa tulong ng limang medical personnel, kung saan limang bata ang pinapasok sa loob ng health center para matulian.
May ilang hindi pinayagang sumailalim sa operasyon dahil hindi pasok sa age requirement, habang ang iba naman ay umatras dahil sa takot o matagal na paghihintay.
Para sa mga magulang, malaking tulong ang libreng programa sa gitna ng tumataas na gastusin.
Ayon kay Vanessa Joy Cerezo, magulang at residente ng Barangay Anos, nabalitaan niya ang programa sa isang Facebook post ng barangay.
“Mas malaking tulong po kasi sa hirap po ng buhay ngayon, mas maraming gastos, mas mahal na rin po mga bilihin,” ani Cerezo.
“Mas lalo pa nila palawigin ang mga ganitong programa para makatulong sa aming mga magulang na nahihirapan sa gastusin,” dagdag niya.
Ganito rin ang pahayag ni Sonia Laluces mula sa Barangay Mayondon, na nagsabing ang matitipid na pambayad ay maaari na nilang panggastos sa pagkain
“Napakahalaga kasi malaking tulong ‘yon para sa amin kasi kung walang ganyan, sayang ibabayad namin, pwede na namin panggastos sa pagkain,” ani Laluces.
Sa huli, binanggit ni Ramos na bagama’t iniuugnay ng ilan ang tuli sa kalinisan at kalusugan, mas nananatili na lamang itong tradisyon para sa maraming Pilipino.
Sa kabila ng mga hamon, ang Operation Tuli ay nananatiling mahalagang serbisyong pangkalusugan ng barangay para sa mga pamilyang may limitadong kakayahang pinansyal.