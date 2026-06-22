Rizal Tablet, isinulong para sa mas dekalidad na edukasyon sa Los Baños

Ulat nina Francine Baldevarona at Mariel Yosores
Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Los Baños ang proyektong “Rizal Classrooms for the Future (RCOF)” noong ika-19 ng Hunyo 2026 sa Los Baños Central Elementary School sa Brgy. Timugan, Los Baños, Laguna.
Layunin ng proyektong RCOF na itaguyod ang paggamit ng Rizal Tablet para sa mga mag-aaral sa ika-apat na baitang upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagbasa, pag-unawa, at kritikal na pag-iisip, gayundin ang paghahanda sa kanila sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa edukasyon.
Ayon kay Mayor Neil Andrew Nocon, bahagi ang proyekto ng pag-aangkop ng lokal na pamahalaan sa mga hamon at oportunidad ng makabagong panahon. Dagdag pa niya, ang proyekto ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng kagamitang pangteknolohiya kundi isa ring paraan upang mahubog ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral at mapalalim ang kanilang pagmamahal sa bayan—isang pagpapahalagang isinabuhay ng pambansang bayani na si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda (Dr. Jose P. Rizal).
“Kailangan po natin silang ma-equip ng proper values, ng proper critical thinking, ng proper information [at] technology para ma-prepare po natin ang mga bata sa hinaharap na challenges na darating na future,” ani Mayor Nocon.
Nagpaabot din ng mensahe si Senator Paolo Benigno “Bam” Aquino IV, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, kung saan binigyang-diin niya ang kahalagahan ng dekalidad na edukasyon at ang pangangailangan ng matibay na suporta at pundasyon para sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa edukasyon.
“Sa pamamagitan ng Rizal Classroom of the Future at ERizal Tablets pinapakita ng Los Baños na may mahalagang papel ang teknolohiya sa paghahanda ng ating mga guro at mag-aaral para sa hinaharap,” saad ni Sen. Aquino. Dagdag rin niya na sana maging inspirasyon sa iba pang komunidad na patuloy na mamuhunan sa edukasyon at kinabukasan ng mga kabataan.
Bahagi ang RCOF ng adbokasiyang “Kaalaman” ng lokal na pamahalaan ng Los Baños, na naglalayong palakasin ang access sa dekalidad na edukasyon at isulong ang iba’t ibang digital learning opportunities para sa mga mag-aaral sa Los Baños. Kabilang din ang paglulunsad ng proyekto sa aktibidad ng munisipalidad para sa pagdiriwang ng ika-165 anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose P. Rizal.
Nakiisa at nagpahayag ng suporta sa proyekto sina Marlo PJ A. Alipon, vice mayor ng Los Baños; Engr. Grace Bondad-Nicolas, president ng Philippine Chamber of Commerce and Industry–Los Baños Chapter; Lt. Col. Jannette Arceo, MNSA (GSC) PA (RES), chairperson at chief vision officer ng Impact Solutions Institute of the Philippines; Atty. Eric Paul Peralta, vice chancellor for community affairs ng University of the Philippines Los Baños; RW Ruel S. Rivera, deputy grand master ng Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines; Jay G. Rolusta, konsehal at chair ng Committee on Education; at Alvin R. Alcid, deputy executive director for programs and projects ng National Historical Commission of the Philippines.