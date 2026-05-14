Taas-presyo sa langis, dagdag-pasanin ng manggagawang Los Bañense

Ulat nina April Pestaño at Teo Delgado
Sumirit ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dulot ng patuloy na tensyon sa Gitnang Silangan, na direktang nakaapekto sa presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Bunsod nito, muling naging sentro ng diskusyon ang kalagayan ng sektor ng transportasyon at mga komyuter sa harap ng tumataas na gastusin.
Batay sa datos ng Department of Energy noong Mayo 5, makikita ang matinding pagtaas ng presyo ng langis sa loob lamang ng isang buwan. Noong Marso 3–9, nasa ₱68.80 kada litro ang gasolina habang ₱65.35 naman ang diesel. Pagsapit ng Abril 7–13, umabot ang presyo sa humigit-kumulang ₱156 kada litro para sa gasolina at ₱165.70 para sa diesel.
Para sa mga drayber at komyuter sa Los Baños, masalimuot na yugto sa kanilang kabuhayan ang pagtaas ng presyo ng langis.
Ayon kay Alphie Cortez, isang jeepney driver, hindi na praktikal ang bumyahe nang ‘di tiyak ang pasahero, “Hirap pa talaga, halos lahat napupunta lang sa diesel; ’pag may pasahero lang kami nakakalabas gaya ng rush hour,” aniya.
Dagdag pa ng isang tricycle driver na si Levi, malaki ang ipinagbago ng kanilang kita kumpara noon. “Bumaba ang kita at lumaki ang gastos—iyon ang una naming idinadaing. Dati, kumikita kami ng 1,000 sa isang araw, ngayon wala na, halos 300 na lang.”
Hindi rin naiiba ang karanasan ng ibang drivers, kabilang ang mga Angkas rider na nagsasabing ramdam ang kakulangan sa kinikita para sa araw-araw na gastusin.
“Kulang na kulang ’yong kinikita namin. Sa mga bilihin, kapos din. Pahirapan na sa maghapon,” ayon kay Harold.
Samantala, nakikiisa ang mga komyuter sa sitwasyon ng mga drayber. Ayon sa isang araw-araw na komyuter na si Eli.
“Against tayo sa oil price hike; every time na sumasakay, ako’y nagpapasobra ng bayad dahil alam natin ang sitwasyon ng mga driver. Tayo na lang bilang komyuter ang nakikisimpatya,” sabi niya.
Dagdag pa niya, bagaman nagkaroon ng rollback sa presyo ng gasolina, hindi pa rin ito nasasapat upang mabawi ang naluging kita ng mga drayber.