TOTOO: Kada taon dapat nagpapabakuna laban sa influenza

Ang sabi-sabi: Kada taon dapat nagpapabakuna laban sa influenza
Marka: Totoo
Ang bakuna laban sa influenza ay kailangang iturok kada taon dahil sa mabilis na pagbabago ng strains ng virus.
Ang “flu” o trangkaso ay isang sakit na sanhi ng influenza virus. Maaari itong magdulot ng malubhang komplikasyon, lalo na sa mga matatanda, buntis, bata, at may mga karamdaman. Ayon sa Department of Health (DOH), ang bakuna laban sa influenza ay kailangang iturok kada taon dahil sa mabilis na pagbabago ng uri o strains ng virus.
Hindi ito katulad ng ibang bakuna, kagaya ng laban sa tigdas (measles) o bulutong (chicken pox), na nagbibigay ng proteksyon habang buhay sa isang turok lang.
Ang pagpapabakuna bago ang tag-ulan o bago mag Hunyo ay inirerekomenda upang maprotektahan ang sarili sa panahon ng pagtaas ng mga kaso ng trangkaso.
“Nagbabago ang laman ng influenza o flu vaccine bawat taon dahil nakabatay ito sa karaniwang virus na nagdudulot ng trangkaso,” saad ng DOH sa isang pahayag sa kanilang opisyal na Facebook page.
Dagdag pa rito, naglalabas din ang World Health Organization (WHO) ng taunang rekomendasyon para sa komposisyon ng influenza vaccine upang matiyak na ito ay epektibo laban sa mga umiiral na strain ng virus.
Ayon naman sa isang meta-analysis na inilathala sa European Respiratory Journal, napatunayang epektibo ang taunang flu vaccine sa pagbawas ng malubhang komplikasyon gaya ng pagkakaospital at pagkamatay. Batay sa datos mula sa halos 200,000 pasyente at higit 6.5 milyong karagdagang kaso mula TriNetX, napatunayang mabisang panangga ang bakuna laban sa influenza sa lahat ng edad.
Inirerekomenda rin ito ng mga doktor na kagaya ni Dr. Samina Cousir A. Khan at Dr. Kilimanguru.
– Sean Guevarra/LB Times
PAUNAWA: Ang fact-check na ito ay may layunin lamang na magbigay ng impormasyon at ng hindi ng diagnosis, lunas, o payong medikal. Magkonsulta sa doktor o lesisyadong propesyunal ukol sa mga medikal na karamdaman. Dagdag pa rito, ang mga siyentipikong ebidensyang nakapaloob sa fact-check na ito ay totoo nang mailathala ang nasabing fact-check. Maaring magbago ang katotohanan ng mga ebidensyang ito sa hinaharap kapag may lumabas na panibagong ebidensya.
