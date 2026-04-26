“Ulupong” itinanghal sa UPLB

Ulat nina Maegan Punzalan at Tyron Bandong
Sa pagitan ng lagaslas ng mga instrumentong kawayan at sa bawat kumpas ng mga katawang tila sumasamba, muling binuhay sa entablado ang isa sa pinakamatandang kuwento sa kasaysayan—hindi sa loob ng simbahan, kundi sa anyo ng teatro.
Sa direksiyon ni Gabriel Nafura, ang “Ulupong” ay pag-aangkop sa dulang “The Serpent: A Ceremony” ni Jean-Claude van Itallie noong 1968. Itinanghal ito sa UPLB NCAS Auditorium noong Abril 16 at 17.
Layunin ng dula na ipakita ang sangkatauhang namulat sa mga gawaing may kaugnayan sa karahasan at kung paano nito hinubog ang lipunan sa kasalukuyan.
Nakasentro ito sa muling pagbasa ng mga kuwentong biblikal, kabilang ang kina Adan at Eba at Cain at Abel, at iniuugnay ang mga ito sa mga napapanahong isyu, tulad ng kaso ni Kian Delos Santos sa panahon ng War on Drugs at iba pang anyo ng karahasan sa lipunan.
Ayon kay Nafura, mas binibigyang-diin ng kanyang bersyon ang galaw kumpara sa orihinal na dula. Gumamit siya ng mga ritualistic movement upang isabuhay ang kuwento, kung saan ang bawat galaw ng mga aktor ay bahagi ng kanyang orihinal na koreograpiya.
Pinalakas din ng tunog at musika ang pagtatanghal sa pamamagitan ng paggamit ng mga instrumentong kawayan at iba pang katutubong instrumento.
Katuwang sa produksyon ang UPLB Filipiniana Dance Troupe at Harmonya: The String Ensemble of UPLB bilang mga aktor at tagapamahala ng musika.