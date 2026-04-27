Yapak ng tradisyon: Ang Liliw sa makabagong panahon

Ulat ni John Kenneth Casintahan
Pagkakakilanlan, kabuhayan, at kultura, ang muling ipinagdiriwang ng bayan ng Liliw, Laguna sa ginanap na Gat Tayaw Tsinelas Festival 2026 bilang kabisera ng tsinelas sa lalawigan ng Laguna. Sa pamamagitan ng pistang ito, ipinagmamalaki ng Liliw ang kanilang mayamang kasaysayan at kahusayan sa paggawa ng tsinelas, isang industriya na sinimulan ni Casiano Pisueña, tinaguriang “Ama ng Tsinelas,” noong taong 1931.
Sa kasalukuyan, isa lamang ang Aishe, Mitz Footwear, at iba pa sa mga ilang mga tindahan sa Liliw ang patuloy na nagbebenta ng mga sapatos at tsinelas sa kanilang lalawigan. Sa pamamagitan ng makukulay na dekorasyon, masiglang parada, at masigabong pagtangkilik ng mga lokal at turista, naipapakita ang diwa ng bayanihan at pagmamalasakit sa sariling produkto.
Itinatampok ang mga pangunahing aspeto ng pista — mula sa pag-aayos ng mga tindang tsinelas, pagtitipon ng tao sa makukulay na kalye, at iba’t ibang produktong lokal.