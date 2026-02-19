Libreng maintenance na gamot, patuloy na nagbibigay ginhawa sa mga Lagunense

Ulat nina Marcus Acuña, Niki Marasigan, Alyssa Palacio, Margruz Olog at Juzel Perfecio
SAN PABLO, Laguna — Umabot na sa kabuuang 5,020 na Lagunense ang naabot ng Akay ni Gob Botika mula nang simulan ito noong Oktubre 6, 2025.
Layunin ng inisyatibong magbigay ng libreng gamot para sa lahat ng Lagunense, kung saan kailangan lamang magpakita ng valid medical prescription at ID bilang patunay ng paninirahan sa Laguna. Ayon kay Jocel T. Tolentino, isang manggagawa sa nasabing programa, sa kasalukuyan ay patuloy na ipinatutupad ng pamahalaang panlalawigan ang programa sa 24 na bayan at lungsod sa buong Laguna, kabilang ang San Pablo City. Tuwing araw ng Lunes at Miyerkules ang bigayan ng gamot sa tanggapan sa San Pablo. Kasabay nito ang pagpapalawak pa lalo sa programa upang maabot ang anim pang natitirang lugar sa lalawigan.
Bagama’t limitado pa ngayon sa apat na gamot—Amlodipine, Metformin, Losartan, at Atorvastatin ang mga ipinagmamalaki ng programa, tiniyak ng mga opisyal na madaragdagan pa ang uri at suplay ng mga ito sa pagdating ng mga susunod na batch.
Samantala, malaking ginhawa ang naidudulot ng programa sa mga residente ng San Pablo. Si Jenette, 46, na bagama’t ngayon lang nakakuha ng benepisyo ay aminadong umaabot sa ₱10,000 ang karaniwang gastusin sa gamot ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, malaki ang matitipid nila ngayon at mailalaan na ang pera sa ibang gastusin gaya ng pagkain.
Gayundin ang naging mga pahayag nina Sally, 73, at Nora, 67, na parehong mula sa San Bartolome, at unang beses na kumuha ng libreng gamot noong ika-11 ng Pebrero. Ayon kay Nora, gumagastos siya ng mahigit ₱5,000 para sa kanyang maintenance at diabetes at noon ay kailangan pa niyang pumunta sa SM para lamang bumili ng gamot. Kaya naman isang malaking luwag sa kanilang budget na ang matitipid at maaring nang magamit para sa mga gastusin sa bahay. Pinuri rin nila ang mabilis at maayos na proseso ng pamamahagi ng gamot sa San PabloPara naman kay Dante, 60, na taga-San Nicolas at matagal nang kumukuha ng benepisyo, malaking bagay ang programa dahil sa apat na gamot na kanyang mine-maintain, tatlo rito ang nakukuha niya nang libre, dahilan upang mas matugunan pa ang iba pang pangangailangan ng kanyang pamilya. Naniniwala rin siya na dapat ding pagandahin ang mga ospital at palawakin ang ganitong mga inisyatibo sa hinaharap.
Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Akay ni Gob Botika, kabilang ang mga susunod na iskedyul at lugar ng pamamahagi, maaring makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan o pumunta sa tanggapan ng programa sa kani-kanilang bayan o lungsod. Maaari ring bisitahin at subaybayan ang opisyal na Facebook page ni Sol Aragones para sa karagdagang impormasyon ukol sa programa sa https://www.facebook.com/SolAragonesOfficial/.