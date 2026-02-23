Lokal na sining at likas-kayang pagkakayari, tampok sa “Ang Pagsibol” art exhibit

Ulat ni Kaye Enriz Lim
SANTA CRUZ, LAGUNA — Kasabay ng pagdiriwang ng National Arts Month, itinampok ang iba’t-ibang anyo ng lokal na sining sa “Ang Pagsibol: The 1st Art Exhibition” na ginanap sa Metro Central Mall sa bayan na ito.
Ang eksibit ay inilunsad ni Maestro Tom Alvarado katuwang ang Art Circle 10, isang grupong binubuo ng sampung lokal na artista mula sa Laguna. Tampok sa naturang exhibit ang mga temang pagsibol, paglago at pagtataguyod ng lokal na obra at sining.
Ayon kay Maestra Catherine Lizo Hernandez, isa sa mga miyembro ng Art Circle 10 at isang visual artist mula sa Lumban, ang eksibisyong ito ay nagsisilbing hakbang upang maibahagi ang kanilang mga likhang obra at higit na mapaigting ang pagpapahalaga sa lokal na sining.
“Ang gusto ko lang [na] mensahe na ibigay sa mga makakakita is to enjoy everything,” ayon kay Maestra Hernandez. “Look directly [at] the painting that they want to look at and then namnamin kasi mayroon itong mensahe na gustong ipahatid sa bawat makakakita dito.”
Mahigit 50 na obra ang itinatanghal sa eksibit. Ibinida rin ang iba’t-ibang teknik, kabilang ang mapamaraang paggamit ng recyclable materials na umaayon sa likas-kayang sining o sustainable craftsmanship.
“Ang kagandahan dito, ito ay isang group exhibit. Ibig sabihin, mas marami po kayong makikita, madi-discover, at mapupulutan ng aral,” dagdag ni Maestra Hernandez.
Bukod sa pagpipinta, ipinamalas ni Eva Correa Simon, isang artist mula sa Santa Cruz, ang kanyang husay sa paghulma ng mga obrang gawa sa paper mache. Ang kanyang mga likha ay gumagamit ng recyclable materials na hindi na napakikinabangan.
“Minsan marami tayong mga [materials na] nasa bahay lang na hindi ginagamit. Gusto ko siyang ma-recycle into something like this para hindi naman masayang.” Sambit ni Simon.
Gayundin, itinampok naman ni Maestra Hernandez ang paggamit niya ng samu’t saring materyales tulad na lamang ng chlorine at annatto, isang natural na pangkulay mula sa buto ng atsuete, bilang midyum ng kanyang mga obra.
Ipinakita rin sa eksibit ang paggamit ng materyales tulad ng limewash na likas-kaya at eco-friendly. Ito ay pinangunahan ni Maestro Tom Alvarado sa pamamagitan ng isang art demonstration.
Ang “Pagsibol: The 1st Art Exhibition” ng Tom Alvarado Obra x Art Circle 10 ay bukas sa publiko at gaganapin mula Pebrero 17 hanggang Pebrero 24, 2026 sa Metro Central Mall, Santa Cruz, Laguna.